Практикуем индивидуальный подход: волонтеры передали защитникам сезонную экипировку

Защитники Украины получили очередную партию сезонной экипировки и снаряжения от Фонда Вадима Столара в пределах постоянного проекта "++ для ВСУ". Об этом сообщается на сайте организации.

В каждый переданный комплект вошли: бушлат, тактический рюкзак, тактическая сезонная обувь, термобелье, носки, балаклава.

"Мы практикуем индивидуальный подход к тем, кто обращается за помощью, поэтому все предоставленные бойцам вещи были подобраны согласно физическим данным каждого. И были рады одобрительным отзывам от военных, которым все передано пришлось впору – таким как от Дмитрия, служащего в одном из боевых подразделений: Спасибо за качественные и теплые вещи, очень кстати, размеры подошли, спасибо вам за помощь. Слава Украине!" Героям слава, Дмитрий! Это мы благодарим вас и всех, кто сегодня, в такое тяжелое время, самоотверженно защищает нашу родину от врага", – говорится в сообщении.

В свою очередь основатель Фонда Вадим Столар подчеркнул, что помощь защитникам будет продолжаться и увеличиваться.

"Я вместе с командой помогаю нашим военным с первых дней войны. Мы регулярно отправляем им автомобили, БПЛА, другое высокотехнологичное оборудование и снаряжение. Однако мы никогда не забываем о быстро изнашивающейся экипировке, постоянно нужной и от которой зависит физическое состояние бойцов. Да, обеспечение армии на постоянной основе и по утвержденным нормативам — функция государства, но во время войны этого часто не хватает. Поэтому наш Фонд взял за правило дважды в год отправлять военным комплекты сезонной экипировки", — отметил меценат.

Напомним, что в общей сложности с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара 45 068 единиц разнообразного военного снаряжения, инструментов и экипировки, 567 единиц высокотехнологичного оборудования, включая беспилотники и системы борьбы с дронами, 5 автомобилей, виброкотков и моторных лодок.