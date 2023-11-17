Більше 40 ветеранських організацій вимагають публічного звіту від міністра у справах ветеранів

Близько 40 ветеранських і громадських організацій долучились до ініціативи з вимогою публічного звіту від міністра ветеранів Юлії Лапутіної. Під її керівництвом профільне міністерство не впоралося з формуванням нової ветеранської політики, натомість проявило себе як неефективна інституція.

З підтримкою ветеранської ініціативи виступив і військовослужбовець, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Кількість ветеранів зросла в рази. Безпосередніми учасниками війни вже є не менше мільйона чоловіків і жінок, і щодня призивають ще людей. А економіка зруйнована, землі заміновані, і розповіді про "два гектара" та чергу на квартиру, які раніше сприймалися як квиток у бюрократично-корупційну пригоду, зараз сприймаються як злий жарт. Хто збудує мільйон квартир? Хто помножить на мільйон людей два гектари землі? Міністерство ветеранів очолює некомпетентна і шкідлива людина, яка свідомо вичавила з міністерства все продуктивне і ефективне, що там було", — переконаний Гудименко

За словами ветерана, наразі заяву підтримали відомі громадські, ветеранські і благодійні організації, серед яких Громадська рада Мінветеранів, Рух ветеранів України, ГО "Жінки зі сталі", ГО "Ветеранське братерство", БО БФ "Волонтерське Об'єднання "ВЕСТА", ГО "Життя після війни", і список підписантів постійно доповнюється. Звернення буде направлено до Президента України, Міністерства у справах ветеранів України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента.

"Від міністра Юлії Лапутіної ми вимагаємо відзвітувати щодо критично значущих для держави питань. А саме, щодо оновлення ветеранської політики, з урахуванням наслідків повномасштабного вторгнення для українських ветеранів. Щодо етапу вирішення питання побудови Національного військового меморіального кладовища. А також пояснення висновку Рахункової палати щодо неефективного управління коштами державного бюджету на реабілітацію та реадаптацію ветеранів і результати роботи Мінветеранів за 2023 рік та проєкт плану роботи на 2024 рік", — підсумовує Юрій Гудименко.

Ініціатори закликають всіх, кому небайдужий добробут ветеранів, підписати звернення за посиланням, заповнивши форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq335w5ScDv1KDol0b5AYT6Xfo48kx0_KApGyZYSZAyBSZdg/viewform.

Текст заяви і підписанти:

https://docs.google.com/document/d/1dl3PhuqxhmG0EfRQmcmv6fNAcSQIFFZ8JC6tH9Diess/mobilebasic