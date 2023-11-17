Более 40 ветеранских организаций требуют публичного отчета от министра по делам ветеранов

Около 40 ветеранских и общественных организаций приняли участие в инициативе с требованием публичного отчета от министра ветеранов Юлии Лапутиной. Под ее руководством профильное министерство не справилось с формированием новой ветеранской политики, но проявило себя как неэффективный институт.

С поддержкой ветеранской инициативы выступил и военнослужащий, глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Количество ветеранов выросло в разы. Непосредственными участниками войны уже есть не менее миллиона мужчин и женщин, и ежедневно призывают еще людей. А экономика разрушена, земли заминированы, и рассказы о "два гектара" и очередь на квартиру, которые раньше воспринимались как билет в бюрократически-коррупционное приключение, сейчас воспринимаются как злая шутка. Кто построит миллион квартир? Кто умножит на миллион людей два гектара земли? Министерство ветеранов возглавляет некомпетентный и вредный человек, сознательно выдавивший из министерства все продуктивное и эффективное, что там было", — убежден Гудыменко

По словам ветерана, заявление поддержали известные общественные, ветеранские и благотворительные организации, среди которых Общественный совет Минветеранов, Движение ветеранов Украины, ОО "Женщины из стали", ОО "Ветеранское братство", БО БФ "Волонтерское Объединение "ВЕСТА", ОО "Жизнь после войны", и список постоянно дополняется. Обращение будет направлено к Президенту Украины, Министерству по делам ветеранов Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров и Офису Президента.

"От министра Юлии Лапутиной мы требуем отчитаться по критически значимым для государства вопросам. А именно, об обновлении ветеранской политики, с учетом последствий полномасштабного вторжения для украинских ветеранов. Относительно этапа решения вопроса построения Национального военного мемориального кладбища. А также объяснение заключения Счетной палаты о неэффективном управлении средствами государственного бюджета на реабилитацию и реадаптацию ветеранов и результатов работы Минветеранов за 2023 год и проекта плана работы на 2024 год", — заключает Юрий Гудыменко.

Инициаторы призывают всех, кому небезразлично благополучие ветеранов, подписать обращение по ссылке, заполнив форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq335w5ScDv1KDol0b5AYT6Xfo48kx0_KApGyZYSZAyBS.

Текст заявления и подписанты:

https://docs.google.com/document/d/1dl3PhuqxhmG0EfRQmcmv6fNAcSQIFFZ8JC6tH9Diess/mobilebasic