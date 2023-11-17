У російському Курську серія потужних вибухів: влада вже вигадала пояснення

Вибух чули багато місцевих

В росії не припиняється низка вибухонебезпечних інцидентів. Цього разу ціла серія "хлопков" пролунала в Курську.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, інцидент стався у районі залізничного вокзалу.

Спочатку повідомлялося про одну серію "дуже гучних" вибухів, але пізніше, за інформацією місцевих, вони знову повторилися.

Російська влада вже офіційно прокоментувала "хлопкі". За їхніми словами, йдеться нібито про плановий підрив боєприпасів.

"Жителі Залізничного округу Курська чують звуки вибухів. Вони долинають із полігону, де проводять планові підриви боєприпасів. Прошу зберігати спокій", — каже губернатор Курської області.

Варто зазначити, що плановими підривами та навчаннями влада рф часто прикриває якісь серйозні інциденти. Чи це так у цьому випадку — поки що невідомо.

Нагадаємо, що вибухи для Курська стали звичним явищем після початку повномасштабного російського вторгнення. Так, наприклад, як раніше писав "Телеграф" на початку осені, невідомий безпілотники два дні поспіль "кошмарили" цей обласний центр.