"Неможливо планувати інвестиції в оборонну промисловість — адже ніхто не знає, що буде потрібно армії завтра", — виконавчий директор NAUDI Максим Полив’яний

Оборонна промисловість в Україні працює в режимі "сьогоднішнього дня". Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Максим Полив’яний в ефірі Espreso.TV.

За словами Максима Полив’яного, ніхто з гравців ринку не знає, що буде завтра, відсутнє бачення на два-три роки вперед стосовно розвитку ОПК та потреб Збройних сил, які формує Генеральний штаб. "На сьогоднішній день такої програми на декілька років вперед, на жаль, немає. Звісно, що через це промисловість і бізнес не можуть планувати інвестиції в нові розробки та в нові виробничі потужності підприємств, адже невідомо, що буде потрібно армії завтра", – наголосив він.

Коментуючи ситуацію з виробництвом продукції ОПК в Україні, виконавчий директор NAUDI зазначив, що об’єми виробництва у 2023 році були суттєво збільшені порівняно з 2022 роком. "Країна знаходиться в стані війни, і вітчизняні виробники озброєння мають мобілізуватися і максимально наростити свої потужності", — сказав він.

Максим Полив’яний також звернув увагу на те, що зразок військової техніки неможливо створити за місяць або за півроку, вона створюється роками – починаючи з розробки конструкторської документації, проведення випробувань, допрацювань тощо. "Початок більшості розробок, які за минулий рік були поставлені у війська, був закладений декілька років тому", — додав він.