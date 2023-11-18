"Невозможно планировать инвестиции в оборонную промышленность — ведь никто не знает, что потребуется армии завтра", — исполнительный директор NAUDI Максим Поливьяный

Оборонная промышленность в Украине работает в режиме сегодняшнего дня. Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Максим Поливьяный в эфире Espreso.TV.

По словам Максима Поливьяного, никто из игроков рынка не знает, что будет завтра, отсутствует видение на два-три года вперед относительно развития ОПК и потребностей Вооруженных сил, формируемых Генеральным штабом. "На сегодняшний день такой программы на несколько лет вперед, к сожалению, нет. Конечно, из-за этого промышленность и бизнес не могут планировать инвестиции в новые разработки и в новые производственные мощности предприятий, ведь неизвестно, что потребуется армии завтра", — подчеркнул он.

Комментируя ситуацию с производством продукции ОПК в Украине, исполнительный директор NAUDI отметил, что объемы производства в 2023 году были существенно увеличены по сравнению с 2022 годом. "Страна находится в состоянии войны, и отечественные производители вооружения должны мобилизоваться и максимально нарастить свои мощности", — сказал он.

Максим Поливьяный также обратил внимание на то, что образец военной техники невозможно создать через месяц или через полгода, она создается годами – начиная с разработки конструкторской документации, проведения испытаний, доработок и т.д. "Начало большинства разработок, которые за прошлый год были поставлены в войска, было заложено несколько лет назад", — добавил он.