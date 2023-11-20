В Україну вривається арктична погода: синоптики назвали дві найхолодніші області

Зима буквально вривається до країни

Після м’якої та теплої осені в Україні раптово випав сніг. Цього тижня місцями температура повітря опуститься до екстремальних мінусів.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Вже з першого дня тижня нічні морози будуть по всій країні.

У понеділок, 20 листопада, вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +6 градусів. У західних та східних областях пройде сильний сніг із дощем. Опади прогнозуються по всій країні.

Карта погоди на 20 листопада

У вівторок, 21 листопада, в Україні також прогнозуються опади, але меншої інтенсивності. У східних та північних областях це буде невеликий сніг, на Житомирщині та Рівненщині, а також на Волині — сніг з дощем, в інших областях — просто дощ. Вночі очікується +3 -4 градуси, вдень буде від 4 градусів морозу (на сході) до 9 градусів тепла на Півдні (у Криму +10).

У середу, 22 листопада, по всій країні можливий сніг, місцями з дощем, на півдні просто дощ. Вночі синоптики прогнозують від +7 до -9 градусів, удень очікується від 8 градусів тепла (південь) до 5 морозу (Луганщина).

Четвер, 23 листопада, принесе сильний мороз — вночі на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до -17, на Харківщині -16. У решті регіонів від -1 до -15. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4 -8 градусів. Сніг прогнозується на Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, а також у Тернопільській та Львівській областях. На Волині та Рівненщині — сніг із дощем. В решті регіонів без опадів, хмарно з проясненнями.

Карта погоди на 23 листопада

П’ятниця, 24 листопада, буде вже не такою екстремальною по морозу — вночі очікується 0 -8 градусів, вдень буде від -6 до +10 (у Криму +11). Південь, схід, південний схід – опадів не прогнозується, на решті території сніг із дощем.

Карта погоди на 24 листопада

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде зима в Україні. Своїми прогнозами поділилися завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова, кліматолог Світлана Бойченко та народний синоптик Володимир Деркач.