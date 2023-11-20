Кількість закритих справ проти бізнесу найменша за останні 5 років - Маніфест 42

Кількість закритих кримінальних справ щодо господарської діяльності у 2023 році є найнижчою за останні 5 років. Про це повідомляє громадський рух "Маніфест 42", посилаючись на офіційні дані Офісу Генерального прокурора України.

Згідно статистичних даних ГПУ, у січні-жовтні 2023-го року закрито 274 провадження. Це удвічі менше, ніж у 2022 році.

Закриті провадження щодо господарської діяльності:

2019 — 1586;

2020 — 1301;

2021 — 1552;

2022 — 553;

2023 січень-жовтень — 274.

"Протягом 2022-23 років слідчі майже припинили закривати справи проти бізнесу — вони "зависають" без будь-яких слідчих дій. "Завислі" справи використовуються тиловими силовиками для корупційного тиску на підприємців. Ця проблема набула раніше небачених масштабів і потребує негайного реагування як правоохоронних органів, так і політичного керівництва країни", — заявив голова громадської спілки "Маніфест 42" Сергій Позняк.

Раніше стало відомо, що у січні-жовтні 2023 року щодо господарчої діяльності було відкрито 4249 проваджень. При цьому до суду з обвинувальним актом передано лише 989 справ проти бізнесу (23%).

"Маніфест 42" — громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів.