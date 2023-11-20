Количество закрытых дел против бизнеса наименьшее за последние 5 лет — Манифест 42

Количество закрытых уголовных дел по хозяйственной деятельности в 2023 году является самым низким за последние 5 лет. Об этом сообщает общественное движение "Манифест 42", ссылаясь на официальные данные Офиса Генерального прокурора Украины.

Согласно статистическим данным ГПУ, в январе-октябре 2023 года закрыто 274 производства. Это вдвое меньше, чем в 2022 году.

Закрытые производства по хозяйственной деятельности:

2019 — 1586;

2020 — 1301;

2021 — 1552;

2022 — 553;

2023 январь-октябрь — 274.

"В течение 2022-23 годов следователи почти прекратили закрывать дела против бизнеса — они "зависают" без каких-либо следственных действий. "Зависшие" дела используются тыловыми силовиками для коррупционного давления на предпринимателей. Эта проблема приобрела ранее невиданные масштабы и требует немедленного реагирования как правоохранительных. органов, так и политического руководства страны", — заявил глава общественного союза "Манифест 42" Сергей Позняк.

Ранее стало известно, что в январе-октябре 2023 года по хозяйственной деятельности было открыто 4249 производств. При этом в суд с обвинительным актом передано только 989 дел против бизнеса (23%).

"Манифест 42" — общественное движение, созданное бизнесом для защиты от произвола тыловых силовиков, коррупционных чиновников и судей, черных нотариусов и регистраторов.