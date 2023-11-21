Фінплан Укрнафти відправили на доопрацювання: мільйони зарплатні попри скорочення видобутку та мільярдні кредити

У ПАТ припустилися чимало мільярдних "перекосів" та просять платити його директору Корецькому оклад 1,2 млн грн на місяць

Ключові міністерства, зокрема Мінфін, задіяні у розгляді проекту перед внесенням на розгляд Уряду - не погодили фінансовий план держкомпанії ПАТ "Укрнафта" та відправили документ на доопрацювання. Це випливає із офіційних документів, які у своєму розпорядженні має "Телеграф".

Так, розгляд проєкту змін фінплану на 2023 рік відбувся у Мінекономіки 17 листопада, і, як випливає зокрема з висновку Мінфіну, у міністерства виникла низка принципових зауважень до поданого документу.

Так, урядові фахівці зазначають, що топменеджмент компанії не надав інформації "щодо факторів скорочення обсягів видобутку газу і нафти з обґрунтуваннями стосовно економічної ефективності для Товариства спільної діяльності, із зазначенням витрат та доходів, прогнозних цін вуглеводнів".

"Водночас загальні обсяги видобутку нафти зменшуються у порівнянні із затвердженим фінпланом з 1 447 тис. т до 1 405 тис. т, або на 42 тис. т, що призводить до залучення додаткового фінансового ресурсу на покупну сировину".

Розкритикували урядовці і зарплатний апетит керівника ПАТ Сергія Корецького: "У показниках проєкту змін до фінансового плану враховано посадовий оклад керівника у розмірі 1 246 500 грн/місяць. В умовах триваючої збройної агресії рф та необхідності ефективного використання державних фінансових ресурсів вважаємо, що такий розмір посадового окладу керівника потребує коригування".

Водночас менеджмент компанії у проєкті закладав збільшення запозичень з 2 млрд грн до 5 млрд грн, зменшення надходжень до бюджету від ПДВ та "забув" про борги перед державою (несплата пені на 320 млн грн за акцизним податком).

"Вказане потребує пояснень щодо невідображення сплати пені у проекті змін до фінансового плану та строків її погашення… Враховуючи вищевикладене, проєкт змін до фінплану ПАТ "Укрнафта" на 2023-й потребує доопрацювання", — сказано у висновках.

Зокрема, як зазначається, "основні показники проекту змін до фінплану сформовано без врахування результатів діяльності Товариства за 9 місяців 2023 р… Планові річні показники змін до фінплану, в тому числі планові показники IV кварталу 2023-го, мають бути сформовані на підставі оцінки ступеня відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від запланованих та з урахуванням динаміки фінансово господарської діяльності, а також фактично досягнутих результатів за останній звітній період".

Окрім того, керівництво ПАТ підготувало проєкт "за скороченою формою, що унеможливлює проведення більш ґрунтовного аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності".

Наприклад, як сказано у висновку, при зростанні собівартості реалізації товарів, робіт, послуг на 11 471 млн грн до 48 990 млн грн, "у матеріалах до проєкту відсутня інформація щодо розмірів собівартості, в тому числі на одиницю продукції: природного газу, гуртових продажів, скрапленого газу та роздрібного бізнесу".

"Також передбачено додаткові витрати на транспортування при експорті 239 тис. т та імпорті 95 тис. т нафтопродуктів, при цьому відсутня підтвердна інформація щодо розміру вказаних витрат в розрізі нафтопродуктів, їх ціни закупівлі/продажу та обсяги експорт/імпорту. Відсутня також інформація щодо сум отриманих доходів від реалізації скрапленого газу, прогнозні ціни його реалізації з обґрунтуванням з порівняльним аналізом із затвердженим фінпланом-2023", — зазначають у Мінфіні.

Зазначається також, що передача нафти і газового конденсату власного видобутку та скрапленого газу власного виробництва на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, що не передбачають передання права власності на них, не допускається.

"Враховуючи вищевикладене, проєкт змін до фінплану ПАТ "Укрнафта" на 2023-й потребує доопрацювання", — сказано у висновках.

Нагадаємо, у листопаді-2022 активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міноборони.

Втім, як писав "Телеграф" раніше, за рік після націоналізації підприємства його постійно супроводжують скандали, компанія занурюється у глибоку кризу та корупцію.