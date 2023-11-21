Финплан Укрнафты отправили на доработку: миллионы зарплаты, несмотря на сокращение добычи и миллиардные кредиты

В ПАО допустили немало миллиардных "перекосов" и просят платить его директору Корецкому оклад 1,2 млн грн в месяц

Ключевые министерства, в частности, Минфин, задействованы в рассмотрении проекта перед внесением на рассмотрение Правительства — не согласовали финансовый план госкомпании ПАО "Укрнафта" и отправили документ на доработку. Это следует из официальных документов, которыми располагает "Телеграф".

Так, рассмотрение проекта изменений финплана на 2023 год состоялось в Минэкономики 17 ноября, и, как следует из вывода Минфина, у министерства возник ряд принципиальных замечаний к представленному документу.

Так, правительственные специалисты отмечают, что топменеджмент компании не предоставил информацию "по факторам сокращения объемов добычи газа и нефти с обоснованиями экономической эффективности для Общества совместной деятельности, с указанием расходов и доходов, прогнозных цен углеводородов".

"В то же время, общие объемы добычи нефти уменьшаются по сравнению с утвержденным финпланом с 1 447 тыс. т до 1 405 тыс. т, или на 42 тыс. т, что приводит к привлечению дополнительного финансового ресурса на покупное сырье".

Раскритиковали чиновники и зарплатный аппетит руководителя ПАО Сергея Корецкого: "В показателях проекта изменений к финансовому плану учтен должностной оклад руководителя в размере 1 246 500 грн/месяц. В условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ и необходимости эффективного использования государственных финансовых ресурсов считаем, что такой размер оклада руководителя нуждается в корректировке".

В то же время, менеджмент компании в проекте закладывал увеличение заимствований с 2 млрд грн до 5 млрд грн, уменьшение поступлений в бюджет от НДС и "забыл" о долгах перед государством (неуплата пени на 320 млн грн по акцизному налогу).

"Указанное требует объяснений относительно неотражения уплаты пени в проекте изменений в финансовый план и сроков ее погашения… Учитывая вышеизложенное, проект изменений в финплан ПАО "Укрнефть" на 2023-й нуждается в доработке", — говорится в выводах.

В частности, как отмечается, "основные показатели проекта изменений в финплан сформированы без учета результатов деятельности Общества за 9 месяцев 2023 г. … Плановые годовые показатели изменений в финплан, в том числе плановые показатели IV квартала 2023-го, должны быть сформированы на основании оценки степени отклонения фактических результатов финансовой деятельности от запланированных и с учетом динамики финансово хозяйственной деятельности, а также фактически достигнутых результатов за последний отчетный период".

Кроме того, руководство ПАО подготовило проект "по сокращенной форме, что делает невозможным проведение более основательного анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности".

Например, как сказано в заключении, при росте себестоимости реализации товаров, работ, услуг на 11 471 млн грн до 48 990 млн грн, "в материалах к проекту отсутствует информация о размерах себестоимости, в том числе на единицу продукции: природного газа, оптовых продаж, сжиженного газа и розничного бизнеса".

"Также предусмотрены дополнительные расходы на транспортировку при экспорте 239 тыс. т и импорте 95 тыс. т нефтепродуктов, при этом отсутствует подтверждающая информация относительно размера указанных расходов в разрезе нефтепродуктов, их цены закупки/продажи и объемы экспорт/импорта. Отсутствует также информация насчет сумм полученных доходов от реализации сжиженного газа, прогнозные цены его реализации с обоснованием со сравнительным анализом с утвержденным финпланом-2023 ", — отмечают в Минфине.

Отмечается также, что передача нефти и газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа собственного производства на условиях договоров комиссии, давальческой переработки, других договоров, не предусматривающих передачу права собственности на них, не допускается.

"Учитывая вышеизложенное, проект изменений в финплан ПАО "Укрнафта" на 2023-й нуждается в доработке", — говорится в выводах.

Напомним, в ноябре-2022 активы компаний "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Минобороны.

Впрочем, как писал "Телеграф" ранее, через год после национализации предприятия его постоянно сопровождают скандалы, компания погружается в глубокий кризис и коррупцию.