Годовщина национализации "Укрнафты": скандалы, коррупция и глубокий кризис при новом топ-менеджменте

"Телеграф" проанализировал, до какого состояния довели прибыльную компанию государственные "антикризисные" управленцы

Тезис о том, что государство, как правило, является неэффективным хозяином, вновь нашел свое подтверждение на примере лидера нефтегазовой отрасли Украины — ПАО "Укрнафта". Напомним, на днях (7-8 ноября) исполняется ровно год, как компанию подчинили государству, забрав долю ПАО у миноритарных владельцев и поставив новых топ-менеджеров.

"Телеграф" проанализировал, что произошло за год с крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием страны и почему появились признаки, что компания в руках государства рискует погрузиться в кризис, как десятки других крупных госпредприятий, которые в разные годы оказывались на грани остановки или банкротства.

Коррупция и дерибан высочайшего уровня?

Весь год после национализации рентабельного актива "Укрнафта" упоминалась в отечественных СМИ в основном не из-за каких-то грандиозных успехов на топливном рынке и разрушениях схем, а как раз наоборот.

Так, например, стало известно, что более 700 евро в час, 10 млн грн ежемесячно и 120 млн грн ежегодно – такую сумму государственная "Укрнафта" должна была тратить на услуги адвокатов юркомпании "Астерс" без всякого тендера. Но самое главное, что реализовали эту новую сделку с помощью бывшего совладельца компании и теперь уже экс-министра обороны Алексея Резникова. В частности, в ноябре 2022-го, когда "Укрнафту" передали в управление Минобороны, ГП и заключило соглашение с "Астерсом". Правда, как выяснилось, деньги по контракту начали выплачивать только летом, когда было окончательно понятно, что Резников вскоре покинет свое кресло, и фигурантам нужно было "собрать долги".

Также "Укрнафта" при новом гендиректоре Сергее Корецком угодила в громкий скандал в помощи одиозным миллиардерам. В частности, как выяснилось, ПАО продает арестованный более 10 лет назад природный газ (себестоимость которого — копеечный) по сниженным ценам. В то время как приближенным к Корецкому деятелям сливали огромные объемы этого газа всего по 18 тыс. грн за тысячу кубометров, а для нужд украинцев "Нафтогаз" вынужден был покупать тот же газ почти по 24 тыс. грн. И даже эти сделки новый менеджмент ПАО записал себе в "достижения". Хотя особого менеджерского дара иметь не нужно, чтобы получить прибыль продав газ с себестоимостью 500-1000 гривен по цене 18000. И интересно то, что к этому ранее арестованному газу новый менеджмент ПАО не имеет никакого отношения, потому что судебные споры за него закончились мировым соглашением с "Укртрансгазом" еще за полгода до принудительного изъятия акций в пользу Минобороны, и эти объемы газа приобрело ПАО еще при экс-менеджменте, которому сейчас Корецкий пытается создавать проблемы с помощью государственных и правоохранительных органов, чтобы сделать невозможное возвращение в ПАО.

Кроме того, по данным отечественных СМИ, "Укрнафта" при новом руководстве начала закупать трубы по завышенным в 1,5 раза ценам (по сравнению с 2022 годом) у компании еще одного известного и влиятельного олигарха.

В то же время ПАО закупает горючее для нужд ВСУ со значительной переплатой НДС. По информации в системе Prozorro, в августе-ноябре "Укрнафта" должна поставить МО 105 тыс. тонн дизтоплива на 5,4 млрд грн. В этой сумме заложены и 20% НДС (это 902 млн грн). Еще раньше, в первом полугодии, МО заключило договоры с ПАО на 5,5 млрд грн и также включило 360 млн грн НДС (тогда по ставке 7%). При этом постановление КМУ №178 дает право закупать топливо на нужды Сил обороны по нулевой ставке налога на добавленную стоимость. К примеру, Нацгвардия покупает дизель, как у частных поставщиков, так и у той же "Укрнафты" по 0% ставке НДС. А значит, МОУ может сэкономить на контрактах с "подконтрольным" ему же ПАО 1,2 млрд грн и потратить их, например, на закупку 10000 дронов для нужд ВСУ, в интересах которого и изымались акции ПАО.

Отдельной статьей вредительства для госбюджета со стороны новых менеджеров "Укрнафты" можно считать заоблачные зарплаты управленцев ПАО. Так, вместо снижения расходов на административные цели Корецкий почему-то предлагал увеличить их на 507 млн грн – до 2 млрд 456 млн грн. Возможным объяснением этому является тот факт, что управление — это в том числе и зарплаты руководства.

По оценкам эксперта Михаила Шнайдера, Корецкий зарабатывает почти $45 тыс. в месяц в "Укрнафте" и столько же – в "Укртатнафте", а другие "топы" ежемесячно получают от $10 тыс. до $19 тыс.

К примеру расточительности можно также считать странные расходы 2,5 млрд грн на "улучшение работы" 30 АЗС (всего их в компании — 450).

Кстати, ранее нардеп Алексей Кучеренко обращал внимание на то, что Минобороны, которому подчинили "Укрнафту" и "Укртатнафту", должен прекратить руководить полученными им компаниями, а гендиректор обоих предприятий — Корецкий — должен лишиться должности в одной из них. Парламентарий направил соответствующее обращение в АМКУ и указал на грубые нарушения антимонопольного законодательства при национализации "Укрнафты". Теперь обращение расследуется Комитетом, и после подтверждения факта нарушения законодательства, на ПАО может будет наложен штраф до 5% годового дохода. При этом штраф будет налагаться и на ПАО "Укрнафта" и на ПАО "Укртатнафта", а это миллиарды гривен.

Годовой управленческий хаос в "Укрнафте"

Еще одним поворотом в каскаде скандалов вокруг обновленного ПАО стала внезапная позиция Минобороны — МОУ решило, что не может в военное время руководить ранее переданными оборонному ведомству предприятиями, потому что это значит отвлекать ограниченный человеческий ресурс. Военные предложили передать активы компаний в управление Минэкономики. Это потрясающее событие, так как изымались пакеты акций ПАО у миноритариев именно по специальному закону для нужд ВСУ приказами главнокомандующего, и новая позиция военных, по сути отказывающихся от этих изъятых активов, полностью нивелирует цель изъятия, а также его законность.

В то же время ни "Нафтогаз", ни МОУ не управляют процессами, которые уже год происходят в "Укрнафте", через Наблюдательный совет ПАО. По факту он, вопреки законодательству, не имеет ни независимых директоров, ни аудиторского комитета. То есть ключевой управленческий орган, который должен одобрять соглашения с заинтересованностью в четком определенном законом порядке, фактически не работает.

Именно поэтому ни выводов аудиторов, ни решений Наблюдательного совета "Укрнафты" за год НАК и МОУ не увидели, а еще и вдобавок сами не смогли провести хотя бы одно заседание Общего собрания из двух акционеров.

Еще одним подтверждением кадрового кризиса в ПАО стало резонансное дело против второго директора "Укрнефтебурения" Юрия Марковцева, назначенного "Укрнефтой". НАБУ и САП объявили подозрение этому топ-менеджеру по делу о хищении 1,3 млрд грн госпредприятия.

А Александр Грибан, бывший заместитель министра экономики, а ныне председатель Наблюдательного совета "Укрнафты", недавно и вообще попытался уехать в Варшаву, хотя с недавних пор тоже является подозреваем в расследовании НАБУ и САП. А именно – по делу о растрате 60 млн грн. К счастью, правоохранители не выпустили подозреваемого за границу, поэтому он остается в Украине под следствием.

В то же время, как следует из письма одного из акционеров "Укрнафты" (BORDO MANAGEMENT LIMITED, доля в ПАО — 12,9%) о состоянии компании после национализации, произошли увольнения "квалифицированных кадров высшего и среднего звена управленческого персонала ПАО, исходя из критерия их продолжительности работы с бывшим Правлением и замещение вакантных должностей доверенными, но некомпетентными лицами".

Представление нереалистического финплана, фальсификация ревизии и дела против Корецкого

Возможно, именно из-за такого менеджерского беспорядка "Укрнафте" удалось подать на утверждение в Кабмин нереалистичный финансовый план. При этом правительство странным образом одобрило этот финплан, несмотря на замечания Минфина о нереалистических показателях и при отсутствии в плане работы ПАО ориентацию на нужды ВСУ. А это, по некоторым оценкам, и открыло дорогу к бесконтрольному освоению менеджментом немалых ресурсов госкомпании.

При этом в сентябре разразился еще один громкий финансовый скандал вокруг Корецкого: аудит, заказываемый главой "Укрнафты" и ставший информационным поводом для обвинения в нарушениях в компании во времена предшественников, мог оказаться ложным и сфальсифицированным.

Так, специалисты "Укрнафты" выразили возражение по акту ревизии. В частности, на 500 страницах они перечислили нарушения, допущенные представителями Госаудитслужбы Украины. Вместе с тем выяснилось, что во время проверки ПАО ревизоры ГАСУ "не увидели" злоупотреблений самого Сергея Корецкого по поводу безосновательной выплаты им самому себе огромной зарплаты, что не предусматривалось проектом трудового контракта и постановлением правительства.

При этом, как стало известно, Корецкий лично подписал письмо в ГАСУ об отзыве предварительных возражений, предоставив новые уточненные (на 19 страницах) вместе с дополнениями, которые госаудиторы отклонили.

А информация заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, что при Корецком "Укрнафта" якобы продемонстрировала сверхдоходность за полгода (по его словам, прибыль ПАО за 6 месяцев 2023-го якобы достигла 4,3 млрд грн), вообще, судя по всему, была ложной.

Примечательно, в вышеуказанном письме акционера "Укрнафты" отмечается, что Наблюдательный совет ПАО потерял свою легитимность и не является законным органом. Следовательно, представленный на утверждение КМУ проект финплана ПАО на 2024 г. "не рассматривался и не утверждался в установленном порядке".

При этом так же "как финансовый план на 2023 год, план на 2024-й не предусматривает выполнения со стороны Общества существующих обязательств перед акционерами по выплате причитающихся им дивидендов за 2018, 2020 гг., размер которых с учетом инфляции уже расчетно достигает более 4 миллиарда гривен".

"В то же время Государственный реестр судебных решений свидетельствует, что количество судебных дел по искам акционеров уверенно растет", — отмечается в документе.

Следовательно, очевидно, что новые громкие скандалы вокруг нового менеджмента "Укрнафты" и топ-чиновников — еще впереди. Как и очередные разоблачения их злоупотреблений и коррупции во время войны (что президент, к слову, предлагал приравнивать к госизмене).

В этом смысле также можно упомянуть уже об открытых 4 уголовных делах против Корецкого:

— так, по материалам ЕРДР, глава "Укрнафты" подозревается в завладении природным газом и средствами Компании "Моментум Энтерпрайзес (Истерн Юроп) Лимитед" (Кипр) на общую сумму более 4 млрд грн;

— является фигурантом дела о незаконной продаже в течение февраля – марта 2023-го природного газа по заниженным ценам в пользу АО "Укрзализныця", ООО "Джи Эф Трейдинг", ООО "Эру Трейдинг";

— фигурирует по делу о незаконном приобретении продукции у ООО "Интерпайп Украины" по завышенным ценам, что привело для ПАО "Укрнафта" к ущербу в особо крупных размерах;

— подозревается в вероятном присвоении имущества "Укрнафты" путем начисления и уплаты заработной платы сверх установленного контрактом размера в период с ноября 2022 г. по февраль 2023-го.

А что с добычей?

Как сообщают наши источники в ПАО, не все так хорошо и с показателями добычи, которую новый менеджмент обещал увеличить до космических размеров. Несмотря на грандиозные планы и обвинения "папередников", добыча предприятия не увеличилась, а даже незначительно уменьшилась по сравнению с предыдущими годами. Основная причина – несвоевременное обеспечение оборудованием для добычи углеводородов. После увольнения команды экс-закупщиков и существенного расширения штатов новых вместо заявленной экономии на закупках предприятие полностью завалило планы с обеспечением крайне необходимых производству материалов и оборудования.

Неудачным образцом обеспечения МТР для добычи углеводородов свидетельствует ряд тендеров, обнародованных на электронной площадке Prozorro, а именно 44320000-9 Кабели и сопутствующая продукция (Кабель нефтепогружной) от 18.07.2023 на сумму 71 570 520,00; или от 27.06.2023 на сумму 59 642 100,00 грн. и от 23.05.2023 на сумму 165 711 598,71 грн. Таким образом, общая сумма этих закупок достигла 296 924 218,71 грн. Плановая годовая потребность для нормального производственного цикла составляет 341 994 958,50 грн. Закупка состоялась только на 71 570 520,00 грн (договор №23/1294-МТР от 17.07.2023), что составляет квартальную потребность, и учитывая сроки изготовления/поставки 180 календарных дней, поступит в распоряжение ПАО "Укрнафта" только в 2024 году.

С насосами для глубинной добычи ситуация еще хуже. В течение 10 месяцев текущего года торги не объявлялись вообще.

Исправить ситуацию с обеспечением нефтепогружного кабеля и насосного оборудования "Укрнафта" решила путем заключения прямых безконкурентных контрактов с иностранными компаниями, вопреки требованиям ЗУ "О публичных закупках", на общую сумму $24 666 907,70, а именно:

— договор от 31.05.2023 г. №23/912-МТР с компанией Baker Hughes (Deutschland) GmbH на сумму $2 800 522,16 – глубинные насосы;

— договор от 31.08.2023 г. №23/1836-ИН с компанией Oil Dynamics GmbH $18 877 800,00 — глубинные насосы;

— договор от 25.09.2023 №23/2058МТР с компанией Changfeng Wire and Cable Co Ltd. $2 988 585,50 — нефтепогружной кабель.

Сделки, совершенные ПАО по данным договорам без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках" от 25.12.2015 №922-VIII в редакции от 19.04.2020 в понимании пункта 1 части первой статьи 43 данного закона, являются ничтожными.

По указанным видам закупки основными поставщиками для ПАО были компании отечественного производства, а сейчас в период полномасштабного военного вторжения рф, в то время, как Украина входит в десятку антилидеров по безработице, экономика перестала развиваться и вообще находится в этапе падения, происходит отток валютного капитала на почти один миллиард гривен.

Следовательно, если суммировать результаты работы "Укрнафты" через год после перехода ПАО под контроль государства, выводы можно сделать неутешительные. Совершенно очевидно, предприятие при новом "антикризисном" топ-менеджемнте погружается в коррупцию, скандалы, финансовые ошибки и перекосы. О стабильности и развитии и речи не может быть.