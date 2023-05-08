Пока Чернышов ищет сотни миллиардов дотаций для "Нафтогаза", одно из предприятий НАК тратит миллионы на праздники

Газовики решили устроить десятки праздников с раздачей на них сувениров

В то время как НАК "Нафтогаз" запрашивает в госбюджете рекордные дотации на 327 млрд грн, предприятия концерна позволяют себе миллионные траты на более чем сомнительные расходы.

Харьковский антикоррупционный центр обратил внимание на 3 тендера "Шебелинкагазодобыча" (входит в состав НАК) по закупке товаров и услуг на 4,1 млн грн.

Предприятие находится в Балаклейском районе Харьковской области и занимается добычей газа в составе АО "Укргазодобыча".

Самый крупный аукцион на 2,05 млн грн, касается организации 10 праздников для детей, 7 корпоративных праздников и 7 новогодних праздников, а также 20 детских мастер-классов в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях с вручением брендированной продукции.

Последнюю кстати, в качестве сувенирной продукции, "Шебелинкагазодобыча" планирует заказать на 2,04 млн грн на аукционе уже 15 мая.

Любопытно, что все эти 4 миллиона могут уйти в одни руки – такой себе Татьяны Куприйчук, с которой в лице ФОП планируется заключить договор на организацию праздников на 2,05 млн грн. Но при этом Татьяна Куприйчук указана как основатель и руководитель Рекламно-производственной компании "БИНГО" (г. Сумы), президент ОО "Деловые Украинские Женщины" в Сумской области и член Сумского Совета Предпринимателей.

На фоне этих 4 млн грн почти затерялся смартфон, который "Шебелинкагазодобыча" также хочет купить на аукционе за 56 тысяч гривен.

При этом политолог Юрий Романенко утверждает, АО "Укргазодобыча" берет пример со своего структурного подразделения "Шебелинкагазодобыча" и готово потратить 5 млн грн на организацию ярмарок, выставок и конгрессов.

Заметим, что общий доход АО "Укргазодобыча" за 2022-й год составляет 86,3 млрд грн.

Несмотря на большое количество скандалов с тендерами, государственные компании продолжают проводить странные аукционы, даже когда имеют миллиарды гривен задолженности, как это делает "Энергоатом". Самих же украинцев заботит вопрос тарифов на газ, который добывает "Нафтогаз". И хоть до осени Кабмин обещал тарифы не повышать, это не значит, что это не произойдет позже — перед стартом отопительного сезона.