Поки Чернишов шукає сотні мільярдів дотацій для "Нафтогазу", одне з підприємств НАК витрачає мільйони на свята

Газовики вирішили влаштувати десятки свят із роздачею на них сувенірів

У той час як НАК "Нафтогаз" просить у держбюджеті рекордні дотації на 327 млрд грн, підприємства концерну дозволяють собі мільйонні витрати на більш ніж сумнівні витрати.

Харківський антикорупційний центр звернув увагу на 3 тендери "Шебелинкагазовидобування" (входить до складу НАК) із закупівлі товарів та послуг на 4,1 млн грн.

Підприємство знаходиться у Балаклійському районі Харківської області та займається видобуванням газу у складі АТ "Укргазвидобування".

Найбільший аукціон на 2,05 млн грн стосується організації 10 свят для дітей, 7 корпоративних свят та 7 новорічних свят, а також 20 дитячих майстер-класів у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській областях з врученням брендованої продукції.

Останню до речі, як сувенірну продукцію, "Шебелинкагазовидобування" планує замовити на 2,04 млн грн на аукціоні вже 15 травня.

Цікаво, що всі ці 4 мільйони можуть піти в одні руки – такої собі Тетяни Купрійчук, з якою в особі ФОП планується укласти договір на організацію свят на 2,05 млн грн. Але при цьому Тетяну Купрійчук вказано як засновника та керівника Рекламно-виробничої компанії "БІНГО" (м. Суми), президента ГО "Ділові Українські Жінки" в Сумській області та члена Сумської Ради Підприємців.

На тлі цих 4 млн грн майже загубився смартфон, який "Шебелінгазобдобича" також хоче купити на аукціоні за 56 тисяч гривень.

При цьому політолог Юрій Романенко стверджує, що АТ "Укргазвидобування" бере приклад зі свого структурного підрозділу "Шебелинкагазовидобування" і готове витратити 5 млн грн на організацію ярмарків, виставок та конгресів.

Зауважимо, що загальний дохід АТ "Укргазвидобування" за 2022 рік становить 86,3 млрд грн.

Незважаючи на велику кількість скандалів із тендерами, державні компанії продовжують проводити дивні аукціони, навіть коли мають мільярди гривень заборгованості, як це робить "Енергоатом". Самих українців турбує питання тарифів на газ, який видобуває "Нафтогаз". І хоч до осені Кабмін обіцяв тарифи не підвищувати, це не означає, що це не станеться пізніше – перед стартом опалювального сезону.