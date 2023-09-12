СМИ: Заявленные Шурмой и Корецким сверхприбыли "Укрнафты" — фикция и служебный подлог (официальные документы)

Внутренние документы ПАО свидетельствуют об обмане Ростислава Шурмы и топ-менеджмента компании

Информация о том, что прибыль ПАО "Укрнафта" за шесть месяцев этого года достигла 4,3 миллиарда гривен, является неправдивой и является ничем иным, чем искусственным пиаром несуществующих "достижений" нового менеджмента. Это вытекает из официальных внутренних документов предприятия.

Напомним, на прошлой неделе в интервью Forbes Ukraine заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, комментируя скандальную ситуацию вокруг ПАО, подчеркивал, что, мол, при нынешнем руководителе предприятия Сергее Корецком "Укрнафта" якобы продемонстрировала сверхдоходность за полгода.

Впрочем, как стало известно "Апострофу", такое утверждение совсем не соответствует действительности. Так, согласно служебной записке главного финансового директора ПАО Юрия Ткачука, усматривается, что у бухгалтерии не было почти половины первичных документов по реализации продукции (нефтепродуктов и сжиженного газа) в первом квартале 2023-го на 5,6 млрд грн по состоянию на июнь месяц.

В то же время "Укрнафта" громко отчиталась о чистой прибыли в размере 4,3 млрд грн в первом квартале этого года. Аналогичная ситуация сложилась и во втором квартале, что подтверждается приказом Корецкого №292 от 15.06.2023.

Отметим, такие нестыковки могут свидетельствовать об отсутствии у "Укрнафты" достоверного бухгалтерского учета и соответственно не подтверждены распиаренные в СМИ сверхприбыли нового менеджмента. И таким образом, вполне вероятно, что после зимы заявления кураторов "Укрнафты" (СМИ называют Корецкого именно ставленником Шурмы) о полученных "сверхдоходах" после проведения проверок Госаудитслужбой (ГАСУ) и правоохранительными органами будут как минимум уже не столь оптимистичными.

Помимо бухгалтерии стало известно еще об одной проблеме в "Укрнафте", которая известна любому осведомленному финансисту – неоформленные недостачи. Согласно документации ПАО, по состоянию на 05.05.2023 странным образом в бухгалтерию "Укрнафты" никакого документа о нехватке нефтепродуктов не поступало. Как показывает практика украинских бизнес-реалий, у каждой недостачи есть заинтересованное лицо. Если же учет недостач не ведется, то такая "заинтересованность" увеличивается в геометрической прогрессии.

Возможно, во время военного положения "Укрнафта" является одним из клиентов Минобороны, которое авансирует покупку одновременно продающихся в розницу на АЗС нефтепродуктов. Если же это так, скоро эти авансы просто превратятся в просроченную дебиторскую задолженность Минобороны и пополнят существующие 33 млрд грн (на 01.07.2023).

Шурма, Корецкий и их бухгалтеры, заявляя о сверхприбылях компании, похоже, не переживают за отсутствием документов и реальным подтверждением публично распиаренных цифр.

По предварительным данным, после соответствующего обращения Ткачука вместо введения жестких мер финансовой отчетности и наказания виновных Корецкий подписал приказ №292 о необходимости обеспечения коммерческим директором Татьяны Сидоренко до 01.07.2023 г. предоставлении всех первичных документов. Но, по неподтвержденной информации, этот приказ топ-менеджмент "Укрнафты" и его подчиненные не выполнили.

Отметим, ГАСУ проверяло период деятельности Корецкого в "Укрнафте" только до 01.01.2023, в то время как проверка "Укртатнафты" аудиторами включает первый квартал 2023-го. Логично, чтобы свести вместе дебет с кредитом, то есть хоть как-то оформить полученные "Укрнафтой" деньги и отгруженную "Укртатнефтой" продукцию, необходимо время.

Поэтому очевидно, что вся эта история с "сверхдоходами" имеет признаки какой-то бутафории. Следовательно, антикоррупционным органам, ГАСУ, СБУ и НАБУ следовало бы срочно проверить оригиналы документов, на которых базируются заявления скандального заместителя Ермака и Корецкого о якобы чрезвычайной доходности "Укрнафты".