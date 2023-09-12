ЗМІ: Заявлені Шурмою і Корецьким надприбутки "Укрнафти" - фікція і службове підроблення (офіційні документи)

Внутрішні документи ПАТ свідчать про обман Ростислава Шурми і топменеджменту компанії

Інформація про те, що прибуток ПАТ "Укрнафта" за шість місяців цього року сягнув 4,3 мільярдів гривень, є неправдивою та являється нічим іншим, ніж штучний піар неіснуючих "досягнень" нового менеджменту. Це впливає з офіційних внутрішніх документів підприємства.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв'ю Forbes Ukraine заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, коментуючи скандальну ситуацію довкола ПАТ, наголошував, що, мовляв, за нинішнього керівника підприємства Сергія Корецького "Укрнафта" нібито продемонструвала надприбутковість за пів року.

Втім, як стало відомо "Апострофу", таке твердження зовсім не відповідає дійсності. Так, згідно службової записки головного фінансового директора ПАТ Юрія Ткачука, вбачається, що бухгалтерія не мала майже половини первинних документів з реалізації продукції (нафтопродуктів і скрапленого газу) у першому кварталі 2023-го на 5,6 млрд грн станом на червень місяць.

У той же час "Укрнафта" гучно відзвітувала про чистий прибуток у розмірі 4,3 млрд грн у першому кварталі цього року. Аналогічна ситуація склалася і в другому кварталі, що підтверджується наказом Корецького № 292 від 15.06.2023.

Зазначимо, такі нестикування можуть свідчити про відсутність в "Укрнафті" достовірного бухгалтерського обліку і відповідно не підтверджені розпіарені у ЗМІ надприбутки нового менеджменту. І таким чином, цілком імовірно, що після зими заяви кураторів "Укрнафти" (ЗМІ називають Корецького саме ставлеником Шурми) про отримані "надприбутки" після проведення перевірок Держаудитслужбою (ДАСУ) та правоохоронними органами будуть як мінімум вже не такими оптимістичними.

Крім бухгалтерії стало відомо про ще одна проблему в "Укрнафті", яка відома будь-якому освідченому фінансисту – неоформлені недостачі. Згідно з документацією ПАТ, станом на 05.05.2023 дивним чином до бухгалтерії "Укрнафти" жодного документу про нестачі нафтопродуктів не надходило. Як показує практика українських бізнес-реалій, у кожної недостачі є зацікавлена особа. Якщо ж облік недостач не ведеться, така "зацікавленість" збільшується у геометричній прогресії.

Можливо, під час воєнного стану "Укрнафта" є одним з клієнтів Міноборони, яке авансує купівлю нафтопродуктів, що одночасно продаються вроздріб на АЗС. Якщо ж це так, незабаром ці аванси просто перетворяться на прострочену дебіторську заборгованість Міноборони та поповнять існуючі 33 млрд грн (станом на 01.07.2023).

Шурма, Корецький та їхні бухгалтери, заявляючи про надприбутки компанії, схоже, не переймаються відсутністю документів та реальним підтвердженням публічно розпіарених цифр.

За попередніми даними, після відповідного звернення Ткачука, замість запровадження жорстких заходів фінансової звітності та покарання винних, Корецький підписав наказ №292 про необхідність забезпечення комерційним директором Тетяни Сидоренко до 01.07.2023 р. надання усіх первинних документів. Але за непідтвердженою інформацією, цей наказ топменеджмент "Укрнафти" і його підлеглі не виконали.

Зазначимо, ДАСУ перевіряло період діяльності Корецького в "Укрнафті" лише до 01.01.2023, тоді як перевірка "Укртатнафти" аудиторами включає перший квартал 2023-го. Логічно, щоб звести докупи дебіт з кредитом, тобто хоч якось оформити отримані "Укрнафтою" гроші та відвантажену "Укртатнафтою" продукцію, необхідний час.

Тому очевидно, що вся ця історія з "надприбутками" має ознаки якоїсь бутафорії. Відтак, антикорупційним органам, ДАСУ, СБУ і НАБУ слід було б терміново перевірити оригінали документів, на яких базуються заяви скандального заступника Єрмака та Корецького про нібито надзвичайну прибутковість "Укрнафти".