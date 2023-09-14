Более 100 миллионов на адвокатов – эксперт рассказал о схеме "Укрнафты" с подачи эксминистра Резникова

Более 700 евро в час, 10 миллионов гривен ежемесячно и 120 миллионов гривен ежегодно – такую сумму государственная "Укрнафта" должна была тратить на услуги адвокатов юридической компании "Астерс" без всякого тендера. Но самое главное, что сделано это было с помощью бывшего совладельца компании и теперь уже бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова.

Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" пишет политический эксперт Михаил Шнайдер. По его словам, руководитель "Укрнафты" Сергей Корецкий проигнорировал собственные слова, что будет тратить государственные деньги исключительно через систему закупок Prozorro.

Как выяснили журналисты, в декабре "Укрнафта" заключает договор с юридической фирмой "Астерс", согласно которому команда адвокатов должна была работать на госпредприятие по почасовой оплате в 200-360 евро. В результате уже в феврале счет за услуги частных юристов составил около 10 млн грн.

Впрочем, это только начало, ведь в одном из договоров часовая ставка уже достигла 700 евро, и что самое ироничное – эта команда должна была расследовать злоупотребления предшественников, хотя есть собственные юристы, аудиторы, наконец, следователи.

Объяснение этому журналисты предоставили достаточно простые – теперь уже бывший министр обороны Алексей Резников до своего попадания на госслужбу был партнером в "Астерсе", и за 2019 год заработал в ней почти 20 млн грн зарплаты, пишет эксперт.

И именно в ноябре 2022 года, когда "Укрнафту" передали в управление Минобороны, госпредприятие и заключило соглашение на юридическое сопровождение с "Астерсом". Правда, деньги по контракту начали выплачивать только летом, когда было ясно, что Алексей Резников вскоре покинет свой пост и нужно было "собрать долги".

Все это скорее походит на коррупционную сделку, а не на юридическую защиту интересов госпредприятия. А недавние заявления Резникова еще на посту главы МО Украины о реформе закупок выглядят издевательством, ведь зачем реформа, когда сам чиновник обходился без нее.