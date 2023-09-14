Понад 100 мільйонів на адвокатів – експерт розповів про схему "Укрнафти" з подачі ексміністра Резнікова

Понад 700 євро за годину, 10 мільйонів гривень щомісяця та 120 мільйонів гривень щорічно – таку сумму державна "Укрнафта" повинна була витрачати на послуги адвокатів юридичної компанії "Астерс" без усякого тендеру. Але найголовніше, що зроблено це було за допомогою колишнього співвласника компанії, та тепер вже колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова.

Про це на власній сторінці у соцмережі "Фейсбук" пише політичний експерт Михайло Шнайдер. За його словами, керівник "Укрнафти" Сергій Корецький проігнорував власні ж слова, що витрачатиме державні гроші виключно через систему закупівель Prozorro.

Натомість як з’ясували журналісти, у грудні "Укрнафта" укладає договір із юридичною фірмою "Астерс", згідно із яким команда адвокатів повинна була працювати на держпідприємство за погодинною оплатою у 200-360 євро. У результаті, вже у лютому рахунок за послуги приватних юристів склав близько 10 млн грн.

Втім, це лише початок, адже в одному з договорів годинна ставка сягнула вже 700 євро, і що найіронічніше – ця команда повинна була розслідувати зловживання попередників, хоча є власні юристи, аудитори, нарешті, слідчі.

Пояснення цьому журналісти надали доволі прості – тепер вже колишній міністр оборони Олексій Резніков до свого потрапляння на держслужбу був партнером у "Астерсі", та за 2019-й рік заробив у ній майже 20 млн грн зарплати, пише експерт.

І саме у листопаді 2022 року, коли "Укрнафту" передали в управління Міноборони, держпідприємство і уклало угоду на юридичне супроводження із "Астерсом". Щоправда, гроші за контрактом почали виплачувати лише влітку, коли було остаточно зрозуміло, що Олексій Резніков незабаром покине свою посаду і треба було "зібрати борги".

Усе це радше походить на корупційну оборудку, а не на юридичний захист інтересів держпідприємства. А нещодавні заяви Рєзнікова ще на посту голови МО України про реформу закупівель виглядають знущанням, адже навіщо реформа, коли сам урядовець обходився без неї.