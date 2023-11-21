Відсутність державної політики у роботі з ветеранами є критичною проблемою - Юрій Гудименко

Відсутність державної стратегії в роботі з ветеранами паралізує діяльність профільного міністерства. Без цього фундаменту неможливо якісно сформувати бюджет і дати певність захисникам у майбутньому після демобілізації.

Про це в інтерв’ю на телеканалі Еспресо розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Міністерство ветеранів функціонує лише на 1% від очікуваної діяльності. Зараз громадські та ветеранські спільноти хочуть публічного звіту від міністерки Юлії Лапутіної, яка вже майже 3 роки перебуває на посаді. Нещодавно я був у шпиталі, де лікують поранених бійців. Так от, лише двоє бійців із двадцяти сказали, що знають про існування Міністерства ветеранів. Це вичерпно свідчить про роль даної інституції та провалену комунікацію з військовими, які стануть ветеранами у майбутньому. Пріоритетною задачею Мінвету є формування державної політики щодо підтримки ветеранів: питання пільг, житла, кредитів. Також провал", — заявив Юрій Гудименко.

За словами військового, нещодавно громадські організації спільно написали великий документ, в якому запропонували своє бачення державної ветеранської політики.

"Логіка формування бюджету для підтримки ветеранів мала би базуватися на системі монетизації пільг. Поки ж спостерігаємо тяглість радянської практики, за якої захисники після демобілізації сприймаються як пільговики. І значна частина бюджету наразі спрямовується на те, щоб компенсувати ці пільги на місцевому і державному рівнях. Я пропоную, щоб, звільняючись з армії, ветеран щомісяця отримував певну суму коштів, яка б пропорційно зменшувалась. Це дозволить людині уникнути фінансової ями, коли захисник на фронті отримував 100 тисяч гривень, а після повернення — копійчану пенсію. Стабільна фінансова підтримка дала б ветерану час для адаптації, пошуку роботи чи інвестицій", — підсумував Гудименко.