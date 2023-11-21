НАЗК моніторить спосіб життя заступника голови Нацполіції Тишлека, дружина якого має роспаспорт

Також досліджується питання дотримання обмеження та вимог щодо одержання подарунків.

Національне агентство з питань запобігання корупції моніторить спосіб життя заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека, що фігурував у журналістському розслідуванні.

Також перевіряється виконання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це йдеться у відповіді керівника управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларації Дмитра Соколова на адресу ветерана Юрія Гудименка.

Згідно з відповіддю, станом на 7 листопада НАЗК проводило "моніторинг способу життя, крім того здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у межах якого досліджується питання щодо дотримання обмеження та вимог щодо одержання подарунків".

Фото: Юрій Гудименко в Facebook

Раніше журналісти Bihus info з'ясували, що Тишлек має дружину з російським паспортом і користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Міністр внутрішніх справ говорив, що якщо наведені журналістами дані підтвердяться, то Тишлека відсторонять.

Посада заступника голови поліції для Тишлека не перша в структурі правоохоронних органів України – до цього він очолював різні департаменти Нацполіції.