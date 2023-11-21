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НАПК мониторит образ жизни заместителя главы Нацполиции Тишлека, жена которого имеет роспаспорт

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек Новость обновлена 21 ноября 2023, 15:20
Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек. Фото 24 канал

Также исследуется вопрос соблюдения ограничений и требований на получение подарков.

Национальное агентство по предотвращению коррупции мониторит образ жизни заместившего главы Национальной полиции Дмитрия Тишлека, фигурировавшего в журналистском расследовании.

Также проверяется выполнение законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом говорится в ответе руководителя управления проведения мониторинга образа жизни и контроля полноты заполнения декларации Дмитрия Соколова в адрес ветерана Юрия Гудыменко.

Согласно ответу, по состоянию на 7 ноября НАПК проводило "мониторинг образа жизни, кроме того, осуществляется мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в рамках которого исследуется вопрос по соблюдению ограничения и требований по получению подарков".

Фото: Юрий Гудыменко в Facebook

Ранее журналисты Bihus info выяснили, что у Тишлека жена с российским паспортом и пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки. Министр внутренних дел говорил, что если приведенные журналистами данные подтвердятся, Тишлека отстранят.

Должность заместителя главы полиции для Тишлека не первая в структуре правоохранительных органов Украины – до этого он возглавлял разные департаменты Нацполиции.

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