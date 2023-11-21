В Одесі пролунали потужні вибухи: всі подробиці

Повітряні Сили повідомляли про загрозу ракетного удару

В Одесі було чутно декілька вибухів. Повітряну тривогу в області, як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, було оголошено через загрозу ракетного удару.

Вибухи в місті підтвердили в Одеській ОВА. Одеситів закликають перебувати в укриттях.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо", — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

17.05 було оголошено повітряну тривогу в Одеські області через загрозу удару ракетами. Моніторингові чати повідомляли про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Там же фіксували активність ворожої авіації в межах Херсонської та Одеської областей.

Карта повітряних тривог станом на 17:32

17.07 пролунав перший вибух в Одесі.

17.10 пролунали повторні вибухи. Моніторингові телеграм-канали вказують, що їх було чутно в області.

За повідомлення моніторингових чатів, ймовірно, є приліт ракети повітряного базування (можливо, Х-31). Водночас по півдню області було випущено керовані авіаційні бомби.

17:34 відбій тривоги було оголошено у всіх областях, окрім Одеської, де досі зберігалась загроза.

17:44 відбій тривоги оголошено в Одеській області.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на вівторок, 21 листопада, росіяни атакували Україну "шахедами", зенітними керованими ракетами С-300 та крилатими ракетами типу "Іскандер-К". Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, було знищено 9 безпілотників та крилату ракету.