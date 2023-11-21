Підконтрольне Галущенку "Укрвугілля" продавало вугілля за кордон зі збитком для держави попри заборону - розслідування

Розслідування показало як "Укрвугілля" завдавало збитків державі

Державне підприємство "Укрвугілля", яке входить до відповідальності міністра енергетики Германа Галущенка у 2022 експортувало вугілля за кордон незважаючи на заборону уряду, і роблячи це зі збитками понад 2 млн грн для державного бюджету.

Про це йдеться у розслідуванні "Стопкор".

За даними розслідування, ДП "Укрвугілля" з січня по вересень 2022 продало чеській КТК International вугільну продукцію на понад 367 тис євро або (понад 11 млн грн за тодішнім курсом).

"Що парадоксально, "Укрвугілля", яке, до слова, й мало б забезпечувати "Центренерго" твердим паливом, купило його у держпідприємства "Львіввугілля" та його відокремленого підрозділу "Вуглезбут" на понад 2 млн грн дорожче, ніж продали", – коментує журналіст Алла Легеза.

Дані підтвердив директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк: "Так званий прибуток дорівнював мінус 2 млн 87 тис. грн. Тобто виявляється, що торгували у збиток собі. Інакше кажучи, вони дорожче купували, ніж продавали це вугілля. Тобто це така фактично неприкрита вугільна схема".

За даним фактом у ДБР відкрили кримінальну справу, в якій фігурують службові особи Міненерго, "Укрвугілля", "Львіввугілля" та його відокремленого підрозділу "Вуглезбут". Як зазначається у матеріалах справи тверде паливо в "Укрвугіллі" продавали з січня по вересень 2022. І, як відображено у податковій декларації, операції відбувалися у травні 2022, а 10 травня Міненерго ввело заборону на експорт вугілля. Наразі розслідування двох кримінальних проваджень об'єднано в одне – щодо розпродажу вугілля, яке триває майже півтора роки.

"Тодішнього керівника "Укрвугілля" Віталія Зюська просто зняли із посади, його наступника Віталія Хейла – зараз перевели в міністерство енергетики, хоча лише одна згадана "схема", схоже, завдала державі шкоди на понад 2 млн. А от міністра енергетики Германа Галущенка, який має відповідати за усе, що відбувається у вугільній сфері, скандал взагалі не зачепив", — пишуть журналісти.

У березні 2023 журналіст Юрій Ніколов ("Наші гроші") викрив схему розпродажу вугілля держшахтами приватним структурам перед опалювальним сезоном в 2-3 рази дешевше ринкових.

"Після завершення періоду розпродажів вугілля "наліво" директор ДП "Укрвугілля" Віталій Зюзько звільнився із займаної посади, й у січні його місце зайняв Олександр Хейло", — пише ZN.UA.

Про Хейло є чимало розслідувань. Він раніше працював на структури Олександра Януковича, а у 2014 став власником зареєстрованого у Росії ТОВ "Фест Трейд" та неодноразово відвідував тимчасово окупований Крим. Як повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів, Хейло шерив тези на захист бійців "Беркута", називав постмайданну владу "хунтою" і висловлював сумніви в існуванні держави Україна.