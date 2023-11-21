Подконтрольный Галущенко "Укруголь" продавал уголь за границу с убытком для государства несмотря на запрет - расследование

Расследование показало как "Укруголь" наносило ущерб государству

Государственное предприятие "Укруголь", которое входит в ответственность министра энергетики Германа Галущенко в 2022 году экспортировало уголь за границу несмотря на запрет правительства, и делая это с убытком более 2 млн грн для государственного бюджета.

Об этом говорится в расследовании "Стопкор ".

По данным расследования, ГП "Укруголь" с января по сентябрь 2022 продало чешской КТК International угольную продукцию более чем на 367 тыс евро или (более 11 млн грн по тогдашнему курсу).

"Что парадоксально, "Укруголь", который, к слову, и должен обеспечивать "Центрэнерго" твердым топливом, купил его у госпредприятия "Львовуголь" и его обособленного подразделения "Углесбыт" на более 2 млн грн дороже, чем продали", — комментирует журналист Алла Легеза.

Данные подтвердил директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк: "Так называемая прибыль равнялась минус 2 млн 87 тыс. грн. То есть оказывается, что торговали в убыток себе. Иными словами, они дороже покупали, чем продавали этот уголь. То есть это такая фактически неприкрытая угольная схема".

По данному факту в ГБР открыто уголовное дело, в котором фигурируют должностные лица Минэнерго, "Укруголь", "Львовуголь" и его обособленного подразделения "Углесбыт". Как отмечается в материалах дела, твердое топливо в "Укругле" продавали с января по сентябрь 2022. И, как отражено в налоговой декларации, операции происходили в мае 2022, а 10 мая Минэнерго ввело запрет на экспорт угля. Расследование двух уголовных производств объединено в одно – по продаже угля, который длится почти полтора года.

"Тогдашнего руководителя "Укругля" Виталия Зюська просто сняли с должности, его преемника Виталия Хейло - сейчас перевели в министерство энергетики, хотя только одна упомянутая "схема", похоже, нанесла государству ущерб более чем на 2 млн. А вот министра энергетики Германа Галущенко, который должен отвечать за все, что происходит в угольной сфере, скандал вообще не задел", — пишут журналисты.

В марте 2023 журналист Юрий Николов ("Наши гроши") разоблачил схему распродажи угля госшахтами частным структурам перед отопительным сезоном в 2-3 раза дешевле рыночных.

"По завершении периода продаж угля "налево" директор ГП "Укруголь" Виталий Зюсько уволился с занимаемой должности, и в январе его место занял Александр Хейло", — пишет ZN.UA.

О Хейло есть немало расследований. Он ранее работал на структуры Александра Януковича, а в 2014 стал владельцем зарегистрированного в России ООО "Фест Трейд" и неоднократно посещал временно оккупированный Крым. Как сообщает Высшая квалификационная комиссия судей, Хейло распространял тезисы в защиту бойцов "Беркута", называл постмайданную власть "хунтой" и выражал сомнения в существовании государства Украина.