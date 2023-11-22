Міноборони вперше централізовано закупить для ЗСУ активні армійські навушники

Міністерство оборони України ухвалило рішення централізовано закупити для українських бійців активні армійські навушники. Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Зараз у колегіальному органі з тилового забезпечення вивчаємо ТТХ, виробників і ціни. Звісно ж, вимогою до виробників буде сертифікація НАТО. Активні армійські навушники є важливим елементом екіпіровки сучасного воїна на полі бою. Вони захищають бійця від гучних вибухів, що в деяких випадках навіть дає можливість запобігти контузії. Це необхідний елемент екіпірування згідно зі стандартами НАТО", — напсала Ярова.

Вона зазначила, що централізовані закупівлі цього обладнання Міноборони проводить вперше.

"Важливий сам принцип: закупівлі диктуються не планом, а потребами реального бійця на фронті", — наголосила волонтерка.

Допис Ярової в соцмережах активно коментують підписники, зокрема, волонтери та військовослужбовці.

"Боже, нарешті", — написала відома волонтерка Ореста Брит.

"В це важко повірити…. Зігрівайки, навушники вже закуповуються. Надіюсь, що ВСЕ для військових купить держава", — зазначають підписники Ярової.