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Міноборони вперше централізовано закупить для ЗСУ активні армійські навушники

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Міноборони вперше централізовано закупить для ЗСУ активні армійські навушники Новина оновлена 22 листопада 2023, 10:26

Міністерство оборони України ухвалило рішення централізовано закупити для українських бійців активні армійські навушники. Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Зараз у колегіальному органі з тилового забезпечення вивчаємо ТТХ, виробників і ціни. Звісно ж, вимогою до виробників буде сертифікація НАТО. Активні армійські навушники є важливим елементом екіпіровки сучасного воїна на полі бою. Вони захищають бійця від гучних вибухів, що в деяких випадках навіть дає можливість запобігти контузії. Це необхідний елемент екіпірування згідно зі стандартами НАТО", — напсала Ярова.

Вона зазначила, що централізовані закупівлі цього обладнання Міноборони проводить вперше.

"Важливий сам принцип: закупівлі диктуються не планом, а потребами реального бійця на фронті", — наголосила волонтерка.

Допис Ярової в соцмережах активно коментують підписники, зокрема, волонтери та військовослужбовці.

"Боже, нарешті", — написала відома волонтерка Ореста Брит.

"В це важко повірити…. Зігрівайки, навушники вже закуповуються. Надіюсь, що ВСЕ для військових купить держава", — зазначають підписники Ярової.