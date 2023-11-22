Минобороны впервые централизованно закупит для ВСУ активные армейские наушники

Министерство обороны Украины приняло решение централизованно закупить для украинских бойцов активные армейские наушники. Об этом сообщила член гражданского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"Сейчас в коллегиальном органе по тыловому обеспечению изучаем ТТХ, производителей и цены. Конечно же, требованием к производителям будет сертификация НАТО. Активные армейские наушники являются важным элементом экипировки современного воина на поле боя. Они защищают бойца от громких взрывов, что в некоторых случаях даже дает возможность предотвратить контузию. Это необходимый элемент экипировки согласно стандартам НАТО", — написала Яровая.

Она отметила, что централизованные закупки этого оборудования Минобороны производит впервые.

"Важен сам принцип: закупки диктуются не планом, а потребностями реального бойца на фронте", — подчеркнула волонтер.

Сообщение Яровой в соцсетях активно комментируют подписчики, в частности, волонтеры и военнослужащие.

"Боже, наконец", — написала известная волонтер Ореста Брит.

"В это трудно поверить…. Согреватели, наушники уже закупаются. Надеюсь, что ВСЕ для военных купит государство", — отмечают подписчики Яровой.