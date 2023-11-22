Нова роль жінок і паритетна участь у відбудові: Перший день Українського Жіночого Конгресу

У Києві відбувся перший день 7 Українського Жіночого Конгресу "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови".

Відкриваючи Конгрес, його співзасновниця, віцеспікерка Олена Кондратюк зазначила, що УЖК формує візію: як побудувати справедливе суспільство з паритетною участю жінок і чоловіків у процесах і рішеннях.

"Наша мета – домогтися паритетної участі жінок і чоловіків у відбудові і дати жінкам змогу впливати на процеси і рішення без дискримінації і "скляних стель", – зазначила Олена Кондратюк.

Перша леді України Олена Зеленська у своєму виступі на Конгресі заявила про формування нової ролі української жінки, які і боронять країну в лавах ЗСУ, і тримають на своїх плечах економіку в тилу.

Перша леді закликала жінок активно пристосовуватися до нової лідерської ролі: "Жінки – лідерки, це вже не потрібно нікому доводити. Це факт! Потрібно жити з цим, усвідомлюючи свою цінність і права. І жити щасливо!".

Під час першого дня 7 Українського Жіночого Конгресу відбулися тематичні дискусії щодо ролі жінок у політиці як на центральному, так і на регіональному рівнях. Обговорювали розвиток жіночого підприємництва і адаптацію освітніх процесів до нових реалій. Крім того, у спеціальній дискусії віце-прем’єрка Ольга Стефанішина та посолка ЄС в України Катаріна Матернова дійшли згоди про те, що в плані гендерної рівності України вже перебуває на рівні Європи.

Співзасновниця УЖК народна депутатка Марія Іонова вважає, що щорічні Українські Жіночі Конгреси – це прекрасна нагода ділитися досвідом.

"Сьогодні ми почули щирі і справжні історії від тих жінок, які нечасто потрапляють на телеекрани, але які насправді тримають життя України на своїх плечах. Місцеві депутатки, власниці релокованих бізнесів. Звичайні жінки роблять надзвичайні речі!", – заявила Марія Іонова.

Співзасновниця Конгресу Світлана Войцеховська особливу увагу відводить освітній платформі.

"Найцінніший капітал будь-якої нації – капітал людський. Від того, якими ми виростимо дітей, залежить майбутнє всієї країни. Саме тому ми формуємо візію і в освітньому напрямку", – зазначила Світлана Войцеховська.

Уперше в історії України на Конгресі було вручено нагороду за жіноче лідерство. Відзнаку за визначні досягнення у сфері розвитку гендерної рівності та жіночого лідерства імені Мері О’Хейген отримала лікарка і волонтерка Наталя Лелюх.

7 Український Жіночий Конгрес відбувається за інформаційної підтримки медіагрупи Starlight Media та Інтернет-видання Telegraf UA, а також радіогрупи TAVR Media, 5 каналу, телеканалу espreso.tv, Телеканалу "Прямий", групи компаній РТМ-Україна.