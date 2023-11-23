Із міркувань безпеки Міноборони утаємничить дані про виробників і постачальників речового забезпечення для ЗСУ

Міноборони ухвалило рішення, що маркування речового забезпечення військових буде містити лише номер та дату контракту. Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Це робиться на чисельні прохання виробників для забезпечення безпеки їх виробничих та складських приміщень, адже, на жаль, вже є приклади ворожих "прильотів", — пояснила Ярова.

Вона наголосила, що до повномасштабного вторгнення інформація про бізнес була максимально відкритою. Лише за назвою компанії з відкритих реєстрів можна було дізнатись практично всю інформацію: адресу, промислові потужності, асортимент продукції, однак повномасштабна війна вносить свої корективи.

"Міноборони працюватиме над посиленням безпеки постачальників — в тому числі за допомогою часткового утаємничення інформації про виробників", — повідомила Ярова.

Раніше із листом до РНБО, Кабінету міністрів та парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся голова Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) просила на час воєнного стану не розголошувати дані ані державних, ані приватних оборонних підприємств. Зокрема, їхнє місцезнаходження, розташування виробничих потужностей, які зазначаються у реєстрах, фінансові та виробничі плани, податкові відомості, банківські операції, митні декларації та інші відомості про юридичні особи.