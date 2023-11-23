Из соображений безопасности Минобороны утаит данные о производителях и поставщиках вещевого обеспечения для ВСУ

Минобороны приняло решение, что маркировка вещевого обеспечения военных будет содержать только номер и дату контракта. Об этом сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"Это делается по многочисленным просьбам производителей для обеспечения безопасности их производственных и складских помещений, ведь, к сожалению, уже есть примеры вражеских "прилетов", — пояснила Яровая.

Она подчеркнула, что до полномасштабного вторжения информация о бизнесе была максимально открыта. Только под названием компании из открытых реестров можно узнать практически всю информацию: адрес, промышленные мощности, ассортимент продукции, однако полномасштабная война вносит свои коррективы.

"Минобороны будет работать над усилением безопасности поставщиков — в том числе посредством частичного посвящения информации о производителях", — сообщила Яровая.

Ранее с письмом в СНБО, Кабинет министров и парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) просила на время военного положения не разглашать данные ни государственных, ни частных оборонных предприятий. В частности, их местонахождение, расположение производственных мощностей, которые указываются в реестрах, финансовые и производственные планы, налоговые ведомости, банковские операции, таможенные декларации и другие сведения о юридических лицах.