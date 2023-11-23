Російські диверсанти намагаються прорватися через кордон, у ЗСУ назвали їхні цілі

У ЗСУ запевняють, що український кордон посилено

Українські захисники час від часу фіксують спроби ворожих ДРГ пройти державним кордоном. Цілі та завдання росіян залежать від розмірів групи.

Про це повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повха. Подробиці він озвучив в ефірі телемарафону у четвер, 23 листопада.

Речник розповів, що іноді ворожі ДРГ намагаються проникнути групами з 4-5 осіб. Іноді їх буває більше – від 10 до 16 осіб. "Відповідно, цілі та завдання у цих груп, очевидно, різні. Фіксувалися спроби прориву держкордону ДРГ у напрямку об’єктів критичної інфраструктури. Фіксувалися і спроби просто суто терористичного заходу ДРГ з метою тероризування місцевого населення та нечисленних атак на рокадних дорогах", — розповів П.П.

Представник об’єднаного прес-центру Сил оборони Північного спрямування розповів, що український кордон було посилено. Створено системи інженерних загороджень та розташовані мінні поля.

"Війська контролюють держкордон, певні сили та кошти захищають і стоять на найбільш загрозливих напрямках. Ми не можемо зараз розкривати всі сюрпризи, які війська підготували для загарбників, але вони є", — заявив спікер.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в зоні відповідальності СУВВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сіньківки, на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Тут Силами оборони відбито 12 атак.

Крім того, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не залишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника на схід від Новобахмутівки, на північ від Ластівчиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ також продовжують проведення наступальної операції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський назвав чотири напрямки на фронті, на яких зараз складна ситуація.