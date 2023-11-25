Мотлох на гусеницях: навіщо росія модернізує бронемашини, яким за 70 років

Старі тягачі мають дуже легку броню, а на озброєння їх прийняли 70 років тому

Через нестачу новіших зразків техніки російські війська глибоко запустили лапу до старих, ще радянських запасів техніки. Застарілі машини 1960-х та 1950-х років, які росіяни звідти дістають та ремонтують, вже не можуть ефективно показувати себе в умовах сучасної війни – тому рф займається їхньою модернізацією, створюючи "франкенштейнів".

Про це пише видання Forbes. Зокрема, зазначається в матеріалі, мова йде про універсальні броньовані тягачі МТ-ЛБ, які були розроблені у 1950-х роках ще за часів СРСР.

"Росіяни почали збирати дивні машини ще навесні, змішуючи та поєднуючи старі корпуси та башти, що були на складах, очевидно, у відчайдушній спробі компенсувати зростаючі втрати сучасних бойових машин у російській війні проти України", – сказано в повідомленні.

МТ-ЛБ понад 70 років. Цей броньований тягач настільки старий, що в якості бойової одиниці має дуже сумнівну цінність. Однак росіяни вже ж роблять з них ерзац-бронетранспортери, а також – машини вогневої підтримки. Наприклад, один з помічених зразків має стару корабельну артилерійську башту 2М-3 з двома 25-мм гарматами.

Раніше башти 2М-3 мінімально інтегрувалися у корпуси МТ-ЛБ, однак зараз їх почали розміщувати на одному рівні з корпусом. Перші версії МТ-ЛБ-2М-3 були дуже помітні та сильно тремтіли під час стрільби, що ставило жирний хрест на їх точності та ефективності – а занадто тонка броня, яку може пробити навіть звичайна куля, не дозволяла машині підкотитись ближче.

Старий варіант МТ-ЛБ-2М-3

Однак зараз окупанти встановили у корпуси коротші башні з метою зменшити вібрацію та помітність "франкенштейну". Тобто росіяни, зазначає журнал, вчаться на своїх помилках.

Новий варіант МТ-ЛБ-2М-3

Загальний стан справ такий, резюмує видання, що обидві армії в умовах нестачі сучасної техніки почали робити ставку на DIY Frankenvehicles – "франкенштейни", бойові машини, зібрані з кількох інших різних зразків техніки. Це тенденція, яка тільки посилюватиметься в міру зростання втрат у техніці та відсутності можливості замінити ці втрати.