Бізнес має зрозуміти, що після війни працювати доведеться саме з ветеранами — Юрій Гудименко

Після війни ветерани становитимуть велику частину суспільства, що обернеться для держави критичними викликами, але для бізнесу — новими можливостями. Роботодавець уже зараз має сприяти створенню комфортних та інклюзивних умов праці та бути готовим, що працювати доведеться саме з ветеранами.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко заявив на бізнес-форумі для аграріїв у Рівному, виступаючи у панельній дискусії "Глобальні тренди: світ та України".

"Якщо ми досі сподіваємося, що держава в питанні адаптації ветеранів допомагатиме бізнесу, то цього не станеться. Працедавці самі повинні про це подбати і не боятися викликів, пов’язаних з поверненням захисників з фронту. По-перше, страх, що більшість ветеранів прийдуть з важким "в’єтнамським синдромом", досить перебільшений. ПТСР лікується, а шкідливі звички людина часто має і без бойового досвіду", — наголошує Гудименко.

Військовий підкреслює, що для належної реінтеграції захисників у робочі процеси більш важливо дбати про інклюзивні потреби. Адже в умовах артилерійської війни, що відбувається в країні, багато ветеранів повертаються з ушкодженими кінцівками або без них.

"Не потрібно чогось надзвичайного: лише пандуси, зручні робочі місця, адаптовані туалетні кімнати. Варто найняти на роботу психолога, який допомагатиме вирішувати проблеми в колективі. Взагалі це потрібно робити, навіть якщо серед персоналу немає ветерана, кожен працівник заслуговує на повагу до своїх потреб. Це підвищує ефективність бізнесу і зменшує кількість конфліктів", — коментує Юрій Гудименко.

Також ветеран відзначив, що важливий елемент залучення колишніх військових у робоче середовище — це їх перенавчання. Цю освітню потребу держава не зможе закрити самотужки. Навіть зараз, після того, як ветеран звільняється зі служби, ніхто не презентує йому можливості для розвитку й зайнятості.

"Бізнес має зрозуміти просту історію: працювати доведеться саме з ветеранами. Велика частина трудового ресурсу залишила Україну і не повернеться. А щодня мобілізуються все нові й нові люди. Відсоток ветеранів буде збільшуватися щосекунди, кожного разу, як підписується нове мобілізаційне розпорядження. Врешті решт, цивільним доведеться адаптуватися до ветеранів, а не навпаки. Чим раніше ми це усвідомимо — тим краще для нас. Реальність співпраці з будь-якими ветеранами буде простішою, цікавішою і більш морально правильною ніж ви думаєте", — підкреслив Юрій Гудименко.