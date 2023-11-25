Бизнес должен понять, что после войны придется работать именно с ветеранами — Юрий Гудыменко

После войны ветераны составят большую часть общества, что обернется для государства критическими вызовами, но для бизнеса — новыми возможностями. Работодатель уже сейчас должен способствовать созданию комфортных и инклюзивных условий труда и готов, что работать придется именно с ветеранами.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко заявил на бизнес-форуме для аграриев в Ровно, выступая в панельной дискуссии "Глобальные тренды: мир и Украина".

"Если мы до сих пор надеемся, что государство в вопросе адаптации ветеранов будет помогать бизнесу, то этого не произойдет. Работодатели сами должны об этом позаботиться и не бояться вызовов, связанных с возвращением защитников с фронта. Во-первых, страх, что большинство ветеранов придут" с тяжелым "вьетнамским синдромом", достаточно преувеличен. ПТСР лечится, а вредные привычки у человека часто есть и без боевого опыта", — отмечает Гудыменко.

Военный подчеркивает, что для надлежащей реинтеграции защитников в рабочие процессы более важно заботиться об инклюзивных потребностях. Ведь в условиях происходящей в стране артиллерийской войны многие ветераны возвращаются с поврежденными конечностями или без них.

"Не нужно чего-то удивительного: только пандусы, удобные рабочие места, адаптированные туалетные комнаты. Стоит нанять на работу психолога, который будет помогать решать проблемы в коллективе. Вообще это нужно делать, даже если среди персонала нет ветерана, каждый работник заслуживает уважения своих потребностей". Это повышает эффективность бизнеса и уменьшает количество конфликтов", — комментирует Юрий Гудыменко.

Также ветеран отметил, что важный элемент привлечения бывших военных в рабочую среду – это их переобучение. Эту образовательную потребность государство не сможет закрыть своими силами. Даже сейчас, после того, как ветеран увольняется со службы, никто не представит ему возможности для развития и занятости.

"Бизнес должен понять простую историю: работать придется именно с ветеранами. Большая часть трудового ресурса покинула Украину и не вернется. А каждый день мобилизуются все новые и новые люди. Процент ветеранов будет увеличиваться ежесекундно, каждый раз, как подписывается новое мобилизационное распоряжение. В конце концов, гражданским придется адаптироваться к ветеранам, а не наоборот. Чем раньше мы это осознаем — тем лучше для нас. Реальность сотрудничества с любыми ветеранами будет проще, интереснее и морально правильнее, чем вы думаете", — подчеркнул Юрий Гудыменко.