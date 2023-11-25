Макогон став Мак-Магоном, а Білий – Белью: як українські прізвища змінювалися за кордоном

Сотні українських прізвищ стали співзвучними англійським, німецьким, польським, французьким тощо

Українські прізвища можуть багато розповісти про предків свого носія, деякі говорять про те, що рід ведеться від військових чинів на Запорізькій Січі. За кордоном прізвища українців набули нового звучання, за деякими дуже важко здогадатися про українське походження.

Про трансформацію українських прізвищ в інших країнах розповів професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Масляк. Він упевнений, що українські прізвища належать до найдавніших у світі, звідси їхні загадки та таємниці. Саме тому вони виявляються такими співзвучними прізвищам дуже віддалених від нас народів.

"У Сполучених Штатах Америки переселенців з України з прізвищами Маковецький, Макогон, Макосій, Маковий часто записували ірландцями. Макогон ставав Мак-Магоном (сином могутнього), а Макосій Мак-О’Сі", — розповів професор.

Він додав, що сотні українських прізвищ стали співзвучними англійським, німецьким, польським, французьким тощо. Українець Білий, наприклад, став французом Белью, Береговий – Береговуа.

Проте особливо багато таких трансформацій серед українських прізвищ у росії. Мільйони росіян носять трансформовані українські прізвища типу Бондаренков, Коваленков, Тарасенков, Ткачуков, Глушков тощо.

"Саме така загальна адаптивність українських прізвищ і вказує на їхню велику давнину. Звідси й таємниці українських прізвищ, які ще чекають на своїх дослідників", — резюмував Масляк.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і чому в Україні з’явилися образливі прізвища. Є дві причини, чому українці могли колись отримати їх.