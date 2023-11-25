Макогон стал Мак-Магоном, а Белый - Белью: как украинские фамилии менялись за границей

Сотни украинских фамилий стали созвучными английским, немецким, польским, французским и т.д

Украинские фамилии могут много рассказать о предках своего носителя, некоторые говорят о том, что род ведется от военных чинов на Запорожской Сечи. За границей фамилии украинцев обретали новое звучание, по некоторым очень трудно догадаться об украинском происхождении.

О трансформации украинских фамилий в других странах рассказал профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк. Он уверен, что украинские фамилии относятся к самым древним в мире, отсюда их загадки и тайны. Именно поэтому они оказываются такими созвучными фамилиям очень отдаленных от нас народов.

"В Соединенных Штатах Америки переселенцев из Украины с фамилиями Маковецкий, Макогон, Макосий, Маковой часто записывали ирландцами. Макогон становился Мак-Магоном (сыном могущественного), а Макосий Мак-О'Си", — рассказал профессор.

Он добавил, что сотни украинских фамилий стали созвучными английским, немецким, польским, французским и т.д. Украинец Белый, например, стал французом Белью, Береговой – Береговуа.

Однако особенно много таких трансформаций среди украинских фамилий в россии. Миллионы россиян носят трансформированные украинские фамилии типа Бондаренков, Коваленков, Тарасенков, Ткачуков, Глушков и т.д.

"Именно такая всеобщая адаптивность украинских фамилий и указывает на их великую древность. Отсюда и тайны украинских фамилий, которые еще ждут своих исследователей", — резюмировал Масляк.

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