Неймовірні статки та рішення на користь регіоналів: як суддям Рогач та Бакуліній вдається триматись на посадах

Довкола Касаційного госпсуду спалахнув черговий скандал, який псує імідж України та кидає тінь на справедливе правосуддя

Торік журналісти американського Радіо Свобода знайшли у судді Верховного Суду Богдана Львова російський паспорт. Цей суддя очолював Касаційний господарський суд у складі Верховного, там де, як відомо, вирішуються найбільш грошові справи. Лише після втручання СБУ та розголосу суддю з російським паспортом вдалося зняти з посади.

Але у Касаційному суді залишаються колишні колеги Богдана Львова. Так, наприклад, замість нього призначили іншу недоброчесну (за оцінкою фундації DEJURE) голову суду — Ларису Рогач.

Достеменно невідомо, чи є у неї чи інших співробітників судової інстанції російські паспорти, але інколи рішення цих суддів говорять самі за себе — вони мають дещо антиукраїнський/антидержавний характер.

Наприклад, суддя Світлана Бакуліна працює у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду з 2017 року. Вона тривалий час робила під головуванням судді-росіянина Богдана Львова, а зараз вершить правосуддя вже під керівництвом Лариси Рогач. І, схоже, деякі з її рішень, свідомо чи ні, сприяли або росіянам, або проросійським політикам, колишнім регіоналам.

Зазначимо, раніше у публічному просторі щодо цих суддів у громадськості вже були побоювання. Так, Громадська рада доброчесності виступала проти призначення у Касаційний госпсуд і Лариси Рогач, і Світлани Бакуліної, яких активісти включили у 30 недоброчесних суддів ще у 2017 році. Але, по факту, це не допомогло — суддів Рогач та Бакуліну все одно призначили.

Стосовно ж Лариси Рогач Громадська рада доброчесності у своєму висновку про її невідповідність критеріям доброчесності повідомляла про наступне:

Дуже імовірно, що їй були відомі факти масового втручання в систему авторозподілу суду. З протоколів голосування Кандидата на зборах суддів колишнього Вищого господарського суду, якими визначалися "спеціалізації" можливо припустити її участь у реалізації цієї практики, або, щонайменше, мовчазне толерування.

Рогач була у складі колегії суддів, яка відмовила задовольнити касаційну скаргу Київської міської ради, тим самим зобов’язавши її укласти із забудовниками договір оренди ділянки поблизу Софійського собору для будівництва багатоповерхівки. Як повідомляли журналісти програми "Наші гроші", подібне будівництво загрожувало "Софії".

Лариса Рогач була головуючою у колегії суддів, рішення яких у серпні 2016 призвело до виділення землі під маєток Юрія Іванющенка, відомий як Межигір’я-2, незважаючи на те, що більша частина земельних ділянок відноситься до земель природно-заповідного фонду.

Більш того, може бути й так, що Лариса Рогач обіймає посаду незаконно. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявляв відомий правозахисник, адвокат Ростислав Кравець.

За матеріалами з відкритих джерел відомо, що суддя Рогач часто приймала рішення на користь інтересів групи "Приват" і скасовувала рішення, які були проти цієї групи. Наприклад:

1. У 2018 році під її головуванням МАУ відсудили 147 млн грн аеропортових зборів на користь групи "Приват", скасувавши обов'язок сплачувати ці збори.

2. У 2015-му вона підтримала інтереси групи "Приват" у справі з ПАТ "Укрнафта" та скасувала попередні рішення.

3. Того ж року вона підтримала групу "Приват" у справі з ПП "Світло-Енерго" щодо стягнення грошей за неіснуючу поставку.

4. У 2016 р. вона не задовольнила позов КП "Київавтошляхміст" до ТОВ "Телесистеми України", що входить до групи "Приват", про визнання договору недійсним.

5. Також у 2016-му вона підтримала групу "Приват" у справі щодо права постійного користування земельною ділянкою.

6. Рішення Господарського суду Чернігівської області щодо позову ТОВ "Вєк Технолоджі" до ПАТ "Чернігівобленерго" також було скасоване за її головування.

Повертаючись до Світлани Бакуліної, — розслідувачі антикорупційного видання "Наші Гроші" знайшли її сина на посаді секретаря судового засідання Вищого госпсуду (зараз це Касаційний госпсуд). Можна припустити, що хлопець влаштувався на цю посаду не тільки завдяки своїй освіті та якимось видатним заслугам перед державою, а й не без допомоги впливової мами у чорній мантії. Згодом слідчі Генпрокуратури виявили, що у Касаційному госпсуді систематично порушували порядок розподілу судових справ, а суддя Світлана Бакуліна не тільки не намагалася це виправити, а й сама могла брати до розгляду справи, що розподілялися на неї з можливим порушенням законного порядку. Всі ці дані є у висновку Громради доброчесності.

Примітно, що у декларації судді Світлани Бакуліної у 2014 р. були записані понад три мільйони гривень, походження яких складно пояснити навіть у 2023-му. Скоріше за все, її статки перевищують доходи, які вона отримувала (та отримує) на посаді судді. Формальне походження мільйонів — спадщина. Але хто саме був настільки щедрим, що вписав суддю у такий чималий заповіт, — досі ніким не пояснюється.

Водночас багато людей можуть бути вдячні судді Бакуліній і за правильні рішення. Але є один принциповий нюанс: за дивним збігом обставин, ці люди — або колишні регіонали, або росіяни. Згадаємо тільки про два гучні кейси.

- Світлана Бакуліна була у складі колегії суддів, яка відмовилась визнавати незаконною передачу Київрадою частини архітектурного заповідника "Стародавній Київ" під забудову. Рішення це згодом скасував Верховний Суд. За даними видання "Наші Гроші", забудовник пов'язаний із колишнім депутатом-регіоналом Володимиром Зубиком.

- Опальний забудовник Максим Микитась, писав про Світлану Бакуліну таке: "…суддя Бакуліна під чуйним керівництвом колишнього голови голови Вищого госпсуду громадянина Росії Львова перед новим роком прийняла рішення проти Укрбуду на користь іншого депортованого за рейдерство громадянина Росії".

Вам досі незрозуміло, чому після всіх цих аргументів та фактів, після рішень на користь регіоналів та росіян, суддя Бакуліна залишається у своєму кріслі? Як варіант можна висунути одну реалістичну версію.

Суддя із сумнівною репутацією, яку неодноразово називали недоброчесною, може знаходитися під впливом своєї керівниці Лариси Рогач. І допоки обидві вони лояльно виконують вказівки своїх покровителів у владних кабінетах, — вони матимуть політичне прикриття.

Нагадаємо, така ж система слухняних суддів працювала при президенті-зрадникові Януковичі. Виходить, що таку ж систему відтворили і зараз руками людей, що працювали у системі Януковича, порушуючи закон і діючи проти справедливого правосуддя.

Якщо це так, то така вибудована як при Януковичі система вигідна деяким нинішнім чиновникам, бо вона має слухняного виконавця у кріслі судді. Така ситуація з іншого боку вигідна і Ларисі Рогач та Світлані Бакуліній, бо вони мають мільйони у декларації й поки не мають проблем із правоохоронними органами.

Але якщо подивитися ширше, то така ситуація вкрай невигідна іміджу країни за кордоном, Україні та її громадянам, які сподіваються на чесний суд та на те, що судова гілка влади буде непідкупною та незалежною та захищатиме будь-яку законну приватну власність — чи то українських громадян, чи то іноземних інвесторів, які вирішили вкласти кошти у вітчизняну економіку.