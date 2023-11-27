Невероятное состояние и решение в пользу регионалов: как судьям Рогач и Бакулиний удается держаться на должностях

Вокруг Кассационного хозсуда разразился очередной скандал, который портит имидж Украины и бросает тень на справедливое правосудие

В прошлом году журналисты американского Радио Свобода обнаружили у судьи Верховного Суда Богдана Львова российский паспорт. Этот судья возглавлял Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного, где, как известно, решаются наиболее денежные дела. Только после вмешательства СБУ и огласки судью с российским паспортом удалось снять с должности.

Но в Кассационном суде остаются бывшие коллеги Богдана Львова. Так, например, вместо него назначили другую неблагополучную (по оценке фонда DEJURE) председателя суда — Ларису Рогач.

Доподлинно неизвестно, есть ли у нее или у других сотрудников судебной инстанции российские паспорта, но иногда решения этих судей говорят сами за себя — они носят несколько антиукраинский/антигосударственный характер.

К примеру, судья Светлана Бакулина работает в Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда с 2017 года. Она долгое время работала под председательством судьи-россиянина Богдана Львова, а сейчас вершит правосудие уже под руководством Ларисы Рогач. И, похоже, некоторые из ее решений, сознательно или нет, способствовали либо россиянам, либо пророссийским политикам, бывшим регионалам.

Отметим, ранее в публичном пространстве этих судей у общественности уже были опасения. Так, Общественный совет порядочности выступал против назначения в Кассационный хозсуд и Ларисы Рогач и Светланы Бакулиной, которых активисты включили в 30 неблагочестивых судей еще в 2017 году. Но по факту это не помогло — судей Рогач и Бакулину все равно назначили.

Относительно Ларисы Рогач Общественный совет порядочности в своем заключении о ее несоответствии критериям порядочности сообщал о следующем:

Очень возможно, что ей были известны факты массового вмешательства в систему автораспределения суда. Из протоколов голосования Кандидата на собрании судей бывшего Высшего хозяйственного суда, которым определялись "специализации", возможно допустить ее участие в реализации этой практики, или, по меньшей мере, молчаливая толерантность.

Рогач была в составе коллегии судей, отказавшей удовлетворить кассационную жалобу Киевского городского совета, тем самым обязав его заключить с застройщиками договор аренды участка вблизи Софийского собора для строительства многоэтажки. Как сообщали журналисты программы "Наши деньги", подобное строительство угрожало "Софии".

Лариса Рогач была председательствующей в коллегии судей, решение которых в августе 2016 года привело к выделению земли под имение Юрия Иванющенко, известное как Межигорье-2, несмотря на то, что большая часть земельных участков относится к землям природно-заповедного фонда.

Более того, может быть и так, что Лариса Рогач занимает должность незаконно. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявлял известный правозащитник, адвокат Ростислав Кравец.

По материалам из открытых источников известно, что судья Рогач часто принимала решения в интересах группы "Приват" и отменяла решения, которые были против этой группы. К примеру:

1. В 2018 году под ее председательством МАУ отсудили 147 млн грн аэропортовых сборов в пользу группы "Приват", отменив обязанность уплачивать эти сборы.

2. В 2015 году она поддержала интересы группы "Приват" по делу с ПАО "Укрнафта" и отменила предыдущие решения.

3. В том же году она поддержала группу "Приват" по делу с ЧП "Светло-Энерго" по взысканию денег за несуществующую поставку.

4. В 2016 г. она не удовлетворила иск КП "Киевавтодоргород" к ООО "Телесистемы Украины", входящему в группу "Приват", о признании договора недействительным.

5. Также в 2016 году она поддержала группу "Приват" по делу о праве постоянного пользования земельным участком.

6. Решение Хозяйственного суда Черниговской области по иску ООО "Век Технолоджи" к ПАО "Черниговоблэнерго" также было отменено ее председательство.

Возвращаясь к Светлане Бакулиной, расследователи антикоррупционного издания "Наши Деньги" нашли ее сына в должности секретаря судебного заседания Высшего хозсуда (сейчас это Кассационный хозсуд). Можно предположить, что парень устроился на эту должность не только благодаря своему образованию и выдающимся заслугам перед государством, но и не без помощи влиятельной мамы в черной мантии. Впоследствии следователи Генпрокуратуры обнаружили, что в Кассационном хозсуде систематически нарушали порядок распределения судебных дел, а судья Светлана Бакулина не только не пыталась это исправить, но и сама могла принимать к рассмотрению дела, которые распределялись по нему с возможным нарушением законного порядка. Все эти данные есть в заключении Общественного совета порядочности.

Примечательно, что в декларации судьи Светланы Бакулиной в 2014 г. было записано более трех миллионов гривен, происхождение которых сложно объяснить даже в 2023-м. Скорее всего, ее состояние превышает доходы, которые она получала (и получает) в должности судьи. Формальное происхождение миллионов – наследие. Но кто именно был настолько щедрым, что вписал судью в такое немалое завещание, до сих пор никем не объясняется.

В то же время многие могут быть благодарны судье Бакулиной и за правильные решения. Но есть один принципиальный нюанс: по странному стечению обстоятельств, эти люди или бывшие регионалы, или россияне. Упомянем только о двух громких кейсах.

- Светлана Бакулина была в составе коллегии судей, отказавшейся признавать незаконной передачу Киевсоветом части архитектурного заповедника "Древний Киев" под застройку. Решение это впоследствии упразднил Верховный Суд. По данным издания "Наши Деньги", застройщик связан с бывшим депутатом-регионалом Владимиром Зубиком.

- Опальный застройщик Максим Микитась, писал о Светлане Бакулину следующее: "…судья Бакулина под чутким руководством бывшего председателя Высшего хозсуда гражданина России Львова перед новым годом приняла решение против Укрстроя в пользу другого депортированного за рейдерство гражданина России".

Вам все еще непонятно, почему после всех этих аргументов и фактов, после решений в пользу регионалов и россиян, судья Бакулина остается в своем кресле? В качестве варианта можно выдвинуть одну реалистичную версию.

Судья с сомнительной репутацией, которую неоднократно называли непорядочной, может находиться под влиянием своей руководительницы Ларисы Рогач. И пока обе они лояльно выполняют указания своих покровителей во властных кабинетах, у них будет политическое прикрытие.

Напомним, такая же система послушных судей работала при президенте-изменнике Януковиче. Выходит, что такую же систему воспроизвели и сейчас руками людей, работавших в системе Януковича, нарушая закон и действуя против справедливого правосудия.

Если это так, то такая выстроенная как при Януковиче система выгодна некоторым нынешним чиновникам, потому что у нее есть послушный исполнитель в кресле судьи. Такая ситуация с другой стороны выгодна и Ларисе Рогач и Светлане Бакулиной, поскольку у них есть миллионы в декларации и пока нет проблем с правоохранительными органами.

Но если посмотреть шире, такая ситуация крайне невыгодна имиджу страны за рубежом, Украине и ее гражданам, которые надеются на честный суд и на то, что судебная ветвь власти будет неподкупной и независимой и будет защищать любую законную частную собственность — будь то украинских граждан, или иностранных инвесторов, решивших вложить средства в отечественную экономику.