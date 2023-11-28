На торгах через Прозорро по харчуванню для ЗСУ вже вдалось знизити ціни від стартової на 22% – Ярова

Процес закупівель харчування для ЗСУ триває. Наразі вже визначено переможців в 11 лотах з 30 на загальну суму – 3,2 млрд. грн. Економія відносно стартової ціни склала 913 млн. грн, а це 22%.

Про це в своєму тг-каналі повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Зі зворотного зв’язку, що отримала в коментарях, зрозуміло, що основне проблемне питання – якість. Починаю стукати в "високі кабінети" Міноборони щодо створення комплексної системи контроля якості харчування безпосередньо в військових частинах", — написала Ярова.

Вона також зазначила, що у багатьох учасників просто відсутня необхідна тендерна документація, яка відповідає прописаним технічним умовам.

"Окремі компанії взагалі не надали практично ніяких документів, що свідчить про те, що вони взагалі не збирались укладати контракти на постачання. Висновок один: деякі постійні "гравці" ринку харчування перейшли до маніпуляцій з підставними компаніями та іншого тендерного тролінгу", — пояснила Ярова.

За її словами, по деяких з цих випадків Міністерство оборони вже звернулось до правоохоронних органів.