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Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав та передав бійцям чергову партію FPV дронів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Антимонопольний комітет України Новина оновлена 28 листопада 2023, 11:33

У благодійному Фонді Едуарда Мкртчана зібрали чергову партію важливої допомоги для військових — незамінні FPV дрони, яких регулярно потребують в армії.

"Лінія фронту поблизу Авдіївки — найгарячіша на Донеччині. Там потребують нашої підтримки. Тож Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана придбав та передав FPV-дрони бійцям, які боронять цей напрямок. Зробили це спільно з ексочільником Донецької ОВА, а зараз — головою Антимонопольного комітету України Павлом Кириленком. Разом допомагаємо нашим військовим здобути Перемогу. Упевнені, що наші FPV-дрони допоможуть захисникам України", — повідомляє в соцмережах Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана активно допомагає військовим та цивільним на Донеччині. З початку 2023 року за кошти Фонду для військових купуються та передаються транспортні засоби, генератори, зарядні станції, системи очищення води та пожежогасіння. Лише у жовтні захисники отримали від Фонду 5 великих розвідувальних БПЛА "ВАЛК-1" та 80 дронів-камікадзе, а також 230 пічок і 13 генераторів. Цивільне населення та громади отримують машини швидкої допомоги, продуктові набори, пічки для обігріву, генератори, будівельні матеріали для відновлення інфраструктури.