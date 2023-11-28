Не тільки обійми, їжа та сон: сексолог пояснила дружинам, як підтримати бійця, котрий прийшов додому на кілька днів

Навіть коли чоловік повертається з фронту на кілька днів, він все ще подумки залишається на війні

Коли військові повертаються на кілька днів додому з фронту, їхнім другим половинкам слід знати, як правильно підтримати їх. Є також деякі звички поведінки, які краще слід контролювати.

Про це "Телеграфу" розповіла сексолог та психолог Святослава Федорець. За її словами, бійцям необхідно надавати всі способи довербальної підтримки. Це обійми, масаж, їжа, сон. Крім того, краще не докучати питаннями.

Жінки можуть настільки намагатися оточити турботою свого коханого, коли він прийшов додому на пару днів, що його слова та прохання про те, щоб побути наодинці із самим собою, можуть бути просто не почуті.

"Військові буквально про це говорять: "Я хочу побути сам. Але кожні 10 хвилин двері відчиняються, заходить чи мама, чи жінка, чи теща, і щоразу починаються питання: що тобі треба, ти вже відпочив, ти поїв? Вони починають із ним поводитися, як із маленьким хлопчиком. Якщо він хоче побути сам, то дайте йому побути самому", — сказала Федорець.

Таку поведінку не варто сприймати на свій рахунок, а натомість дати чоловікові час зробити те, що він хоче. Зайва нав’язливість і турбота може призвести до того, що чоловік виходить із дому і цілий день їздить містом, вирішує якісь питання.

"І теж буває, що дружини сваряться через це. Вони кажуть: "Він приїхав у відпустку 10 днів, його майже не було, він увесь час із побратимами, щось купує, з волонтерами щось збирають", — наголосила сексолог.

Вона також пояснила, що чоловік так чи інакше продовжує бути на війні. І той факт, що він приїхав додому на якийсь час, не означає, що йому вдалося так швидко перемикнутися.

"І це нормально, тому що його завдання зараз вижити й захистити країну. І жінки повинні це розуміти. Психіка не перемикається, як перемикач. Це може також відбиватися на сексуальному функціонуванні чоловіка. І тут важливо, щоб пари теж були обізнані", — підсумувала. Федорець.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграфа": Інтимні стосунки під час війни: як підтримувати "вогонь" на відстані та долати проблеми у ліжку .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як допомогти людині, яка повернулася з фронту. Є десять важливих порад, які допоможуть сім’ям бійців.