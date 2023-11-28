Атакували компанії по всьому світу: в Україні викрили хакерську мережу, яка завдала збитків на 3 мільярди

Правоохоронці провели понад 30 обшуків

Українські оперативники з Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора провели масштабну операцію з ліквідації організованого злочинного угруповання.

Як інформує пресслужба Нацполіції, до складу слідчої групи також увійшли представники Європейської поліції та Європейського агентства, що координує судові органи.

"Зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників", — зазначив голова кіберполіції Юрій Виходець.

Зазначається, що зловмисники розробили власні віруси-шифрувальники, які були використані для злому облікових записів співробітників компаній, використовуючи методи соціальної інженерії та дані з відкритих джерел. Після цього вони шифрували дані на комп’ютерах, а за розблокування вимагали мільйонні суми.

Усього за кілька років роботи зловмисники змогли зашифрувати понад 1000 серверів по всьому світу і спричинили величезні збитки, які якщо перевести на українську валюту становитимуть 3 мільярди гривень.

Для ліквідації угруповання було залучено понад 20 співробітників поліції європейських країн та ФБР. За підтримки бійців ТОР українські правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській, Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях, де вилучено комп’ютери, банківські картки, сім-картки, записи та інші докази протиправної діяльності.

Крім того, було вилучено близько 4 мільйонів гривень та криптовалютні активи. Трьом фігурантам уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України