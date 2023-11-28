Атаковали компании по всему миру: в Украине разоблачили хакерскую сеть, которая нанесла убытков на 3 миллиарда

Правоохранители провели более 30 обысков

Украинские оперативники из Департамента киберполиции и следователи Главного следовательского управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора провели масштабную операцию по ликвидации организованной преступной группировки.

Как информирует пресс-служба Нацполиции, в состав следовательской группы также вошли представители Европейской полиции и Европейского агентства, координирующего судовые органы.

"Злоумышленники атаковали самые крупные мировые компании Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, начиная с 2018 года. В результате многомесячной кропотливой работы украинские правоохранители при содействии коллег из США, Норвегии, Нидерландов, Германии и Франции идентифицировали 32-летнего лидера хакерской группировки и его четырех активных сообщников", — отметил глава киберполиции Юрий Выходец.

Отмечается, что злоумышленники разработали свои собственные вирусы-шифровщики, которые были использованы для взлома учетных записей сотрудников компаний, используя методы социальной инженерии и данные из открытых источников. После этого они шифровали данные на компьютерах пострадавших, а за разблокировку требовали миллионные суммы.

Всего за несколько лет работы злоумышленники смогли зашифровать более 1000 серверов по всему миру и привели к огромным убыткам, которые если перевести на украинскую валюту составят 3 миллиарда гривен.

Для ликвидации группировки были привлечены более 20 сотрудников полиции европейских стран и ФБР. При поддержке бойцов ТОР украинские правоохранители провели более 30 обысков в Киевской, Черкасской, Ровенской и Винницкой областях, где были изъяты компьютеры, банковские карты, сим-карты, записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, было изъято около 4 миллионов гривен и криптовалютные активы. Трем фигурантам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 2 ст. 361-1 (создание в целях противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины