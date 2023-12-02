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Для майже 5000 підопічних ГО "Мрія дітей України" доступні безкоштовні діагностика та лікування серця

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Для майже 5000 підопічних ГО "Мрія дітей України" доступні безкоштовні діагностика та лікування серця Новина оновлена 02 грудня 2023, 11:07

1 грудня в Києві стартувала спільна всеукраїнська акція ГО "Мрія дітей України" та Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Просто в ТРЦ DREAM підопічні ГО — діти загиблих, полонених і зниклих безвісти військових — можуть абсолютно безкоштовно пройти ЕКГ, УЗД серця і фахову консультацію дитячого кардіолога – Юлії Кузьменко. У Києві на прийом прийшли понад 50 маленьких пацієнтів.

"Щиро дякую Юлії Кузьменко, нашим чудовим партнерам — ТРЦ DREAM – за те, що піклуються про здоров’я маленьких сердечок у цей надскладний час! Діти наших Героїв – наші спільні діти!" — зазначила голова ГО "Мрія дітей України", волонтерка Дана Ярова.

Як повідомили в ГО, лікар з усією необхідною апаратурою далі рушить регіонами, тож пройти обстеження та отримати консультацію зможуть підопічні ГО "Мрія дітей України" по всій країні. Якщо ж в дитини буде виявлено ваду серця, то її спрямують до Центру, де будуть проведені безкоштовні операція та лікування.

"Діти військових — це діти, які через війну дорослішають зараз без присутності одного з батьків. Деякі з них вже ніколи не побачать батька чи мати і ми завжди перед ними будемо мати борг, який не закриємо. Але можемо хоч трохи допомогти — наприклад, дати можливість зростати здоровими. В тому числі. Це наш обовʼязок", — каже дитячий кардіолог Юлія Кузьменко.

Громадська організація "Мрія дітей України" опікується родинами загиблих бійців ЗСУ, полонених і зниклих безвісти. Надає допомогу їхнім дітям. Таких родин вже налічується майже 5 тис.