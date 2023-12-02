Для почти 5000 подопечных ОО "Мечта детей Украины" доступны бесплатные диагностика и лечение сердца

1 декабря в Киеве стартовала совместная всеукраинская акция ОО "Мечта детей Украины" и Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Прямо в ТРЦ DREAM подопечные ОО – дети погибших, пленных и пропавших без вести военных – могут абсолютно бесплатно пройти ЭКГ, УЗИ сердца и профессиональную консультацию детского кардиолога – Юлии Кузьменко. В Киеве на прием пришли более 50-ти маленьких пациентов.

"Благодарю Юлию Кузьменко, наших замечательных партнеров — ТРЦ DREAM – за то, что заботятся о здоровье маленьких сердечек в это сверхсложное время! Дети наших Героев – наши общие дети!" — отметила председатель ОО "Мечта детей Украины", волонтер Дана Яровая.

Как сообщили в ОО, врач со всей необходимой аппаратурой дальше двинется по регионам, поэтому пройти обследование и получить консультацию смогут подопечные ОО "Мечта детей Украины" по всей стране. Если же у ребенка будет обнаружен порок сердца, то его направят в Центр, где будут проведены бесплатные операции и лечение.

"Дети военных — это дети, которые в результате взрослеют сейчас без присутствия одного из родителей. Некоторые из них уже никогда не увидят отца или мать и мы всегда перед ними будем иметь долг, который не закроем. Но можем хоть немного помочь — например, дать возможность расти здоровыми. В том числе. Это наша обязанность", — говорит детский кардиолог Юлия Кузьменко.

Общественная организация "Мечта детей Украины" занимается семьями погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается около 5 тыс.