Влада повинна подбати про узаконення володіння зброєю, щоб зупинити її неконтрольований обіг — Гудименко

Реалії війни довели, що держава повинна на законодавчому рівні дозволити вільне володіння зброєю, щоб за критичної потреби громадяни мали можливість захищати себе і свій дім. Під час повномасштабного вторгнення неконтрольований обіг зброї зріс, і цей процес невідворотний.

Про це ветеран і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко заявив під час презентації своєї книги "Історії та війни" в Ужгороді.

"Пам’ятаю всі черги за зброєю в Києві та інших містах. Я сподіваюся, що у влади вистачить глузду нікого не судити за роздачу цієї зброї, бо це було життєво необхідно у боротьбі з ворогом. Війна змінила ставлення громадян до самозахисту, і для влади було б логічно узаконити цей процес. Зараз в країні кількість людей, які вміють користуватися зброєю, більше мільйона. Нам нав’язують страхи про володіння зареєстрованою зброєю, хоча насправді більше лякає її неконтрольований обіг", — наголосив Юрій Гудименко.

За словами військового, право на зброю – це насамперед право на безпеку, і цю вимогу для українців диктує воєнний час. А завдання держави – подбати про контроль ринку, формування відповідального ставлення населення до зброї.

"Є таке слово на війні, як "лівак". Тобто коли ти забуваєш в машині трофейний автомат, привозиш його додому, де він і залишається. Якщо ви згадаєте анекдоти про бандерівців з 50-их років і прикопані танки, то зрозумієте, що ситуація зараз — це нова інтеракція тих самих анекдотів. Це дуже по-українськи: приволочити кулемет, прикопати його в городі та поливати дерево маслом. У такому випадку не дозволяти українцям носити зброю, розуміючи скільки її на руках, це як намагатися заборонити дощу іти", — підкреслив Юрій Гудименко.