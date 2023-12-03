Розстріл українських військовополонених: стала відома доля вбивць

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій

В Україні розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу українських військовополонених злочинцями з окупаційної армії. При цьому влада Авдіївки зробила заяву з приводу долі вбивць.

Так, за даними начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, після інциденту Сили оборони вже контратакували позицію, на якій росіяни вбили беззбройних українців, і в результаті цього, відповідно, всі, хто перебував, загинули. Тому, вірогідно, злочинці вже мертві.

"Наскільки мені відомо, трохи згодом наші хлопці "штурмонули" ці позиції і всі, хто там знаходився, були ліквідовані", — сказав Барабаш.

Водночас, Офіс Генпрокурора України розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Слідчі та прокурори вже порушили роботу.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюють слідчі ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилося відео, на якому було зафільмовано страту українських військових росіянами. Все це, попередньо, сталося в районі населеного пункту Степне Донецької області, що неподалік Авдіївки.

Військовий злочин росіян було знято з повітря за допомогою квадрокоптера. Співслужбовець убитих Олександр Колим заявив, що його група більше не братиме окупантів у полон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український омбудсмен відреагував на страту військових ЗСУ.