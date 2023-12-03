Росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні: кількість постраждалих зростає (фото, відео)

Обстріл здійснили з лівобережжя Херсонщини

Росіяни продовжують обстрілювати міста України та здійснювати удари по мирному населенню. У неділю, 3 грудня, окупанти завдали удару по житловому багатоповерховому будинку у Херсоні.

Наразі відомо, що внаслідок удару є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Також про наслідки удару повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, опублікувавши фото з місця влучання. Попередньо відомо, що окупанти завдали удар з території тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін інформує, що окупанти вдарили по житловій забудові, а також влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей та ще семеро постраждали. Травмованих було ушпиталено.

"На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки. Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня", — йдеться у повідомленні Прокудіна.

"Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що росія — держава-терорист", — написав Андрій Єрмак.

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення військовими рф законів та звичаїв війни.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти 30 листопада потужно обстріляли Донеччину. Під обстрілами опинились декілька міст.