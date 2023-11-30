Били по багатоповерхівках, є поранені: окупанти потужно атакували Донеччину (відео)

Постраждало багато сімей з дітьми

Росіяни вночі вдарили шістьма ракетами по Покровському району Донецької області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Внаслідок обстрілів є 10 постраждалих. Про це у Телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами чиновника, серед постраждалих — 4 дітей. Парамедики поліції врятували немовля. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

Наслідки обстрілу

У Покровську серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. В результаті обстрілу поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Як наслідок, зруйновано дах та стіни оселі. Сім’я опинилася під завалами.

У Новоградівки є влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. За данними міністра під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей. Серед них може бути дитина.

Кліменко також повідомив, що у Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнав відділ поліції. На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ніч на 30 листопада Україна зазнала масованого удару "шахедів".