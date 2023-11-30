Били по многоэтажкам, есть раненые: оккупанты мощно атаковали Донетчину (видео)

Пострадали многие семьи с детьми

Россияне ночью ударили шестью ракетами по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

В результате обстрелов есть 10 пострадавших. Об этом в телеграмме сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам чиновника, среди пострадавших — 4 детей. Парамедики полиции спасли младенца. Еще пять человек ищут под завалами.

Последствия обстрела

В Покровске среди пострадавших – семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. В результате обстрела ранения получил еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. Как следствие, разрушены крыша и стены дома. Семья оказалась под завалами.

В Новоградовке есть попадание в многоэтажное здание. Ранен 13-летний ребенок. На месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. По данным министра под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек. Среди них может быть ребенок.

Клименко также сообщил, что в Мирнограде россияне ударили двумя ракетами из ЗРК "С-300". Разрушений испытал отдел полиции. На местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция идет, полицейские документируют последствия российских ударов.

Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Ильи нет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь на 30 ноября Украина потерпела массированный удар "шахедов".