"Усе пішло не за планом": американське видання дізналось, який контрнаступ планували ЗСУ цього літа

Наступ перетворився на війну поступових перемог

Український контрнаступ не мав очікуваного успіху, адже з самого початку пішов не за планом. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелось змінювати тактику попри рекомендації американських союзників.

Про це пише видання "The Washington Post" (WP). У матеріалі журналісти посилаються на співрозмовників владних кіл США та в українській армії.

Матеріал видання складається з двох частин та ґрунтується на інтерв'ю з більш як 30 українськими та американськими високопосадовцями, а також з більш як 20 офіцерами та солдатами на передовій. Зазначається, що деякі з них розповіли про військові операції на умовах анонімності.

Як зазначає WP, 47-ма окрема механізована бригада 7 червня мала почати контрнаступальні дії, аби за перші 24 години просунутися майже на 9 миль до села Роботине, аби надалі звільнити Мелітополь і перерізати російські шляхи постачання.

Однак "усе пішло не за планом", констатує WP.

"Щільність мінних полів та обстрілів перевищила всі очкування, втрати людей і техніки були надто великі, багато бійців "вперше переживали шок від бою" і відходили на перегрупування, аби знову вступати в кривавий бій. "Це був пекельний вогонь", – сказав Олег Сенцов, командир взводу 47-ї бригади.

На четвертий день генерал Залужний побачив згорілу західну військову техніку: американські БМП "Бредлі", німецькі танки "Леопард", машини розмінування вкривали поле бою. Зазначається, що кількість загиблих і поранених підірвала бойовий дух.

Один з високопоставлених українських військових зауважив, що Залужний наказав своїм військам призупинити атаку до того, як буде знищено все обмежене українське озброєння.

Водночас його американські колеги радили намагатися прорвати російську оборону масованою, механізованою атакою за підтримки артилерійського вогню. Проте Залужний вирішив, що українські солдати підуть пішки невеликими групами по 10 осіб – цей процес збереже техніку і життя, але буде набагато повільнішим.

Видання пише, що місяці планування зі США були відкинуті того четвертого дня, – і вже запізнілий контрнаступ, розрахований на вихід до Азовського моря протягом двох-трьох місяців, майже зупинився.

Як зазначає WP, замість того, щоб здійснити в перший же день прорив на майже 14,5 км, українці за майже шість місяців з червня просунулися приблизно на 19,3 км углиб і звільнили кілька сіл. Навіть Роботине вдалося звільнити далеко не за два дні, а Мелітополь все ще недосяжний.

На основі отриманої інформації видання зробило висновки:

70% військовослужбовців 47-ї бригади, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням, вступили в бій, не маючи бойового досвіду.

Невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей зі США щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону.

Командувач американськими силами в Європі не міг зв'язатися з українським головнокомандувачем протягом декількох тижнів на початку кампанії на тлі напруженості через різне бачення рішень на полі бою.

Кожна сторона звинувачувала іншу в помилках і прорахунках. Військові США дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці, схоже, не розуміють, як бойові дрони та інші технології трансформували поле бою.

Загалом Україна повернула собі лише близько майже 518 кв км території ціною тисяч загиблих і поранених та мільярдів доларів західної військової допомоги лише у 2023 році.

"Майже через пів року після початку контрнаступу кампанія перетворилася на війну поступових перемог", — пише WP.

Яким мав бути контрнаступ

За даними видання, у січні, за п'ять місяців до початку контрнаступу, тодішній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відвідав на полігоні в Німеччині солдатів 47-ї бригади, які мали стати основною "проривною силою". Дізнавшись, що більшість із них не мають бойового досвіду, Міллі сказав американським інструкторам: "Дайте їм все, що у вас є".

Навесні солдати 47-ї повернулися в Україну, а на початку травня вже передислокувалася ближче до лінії фронту, проте наказу про атаку не надходило. Йдеться про те, що багато хто в підрозділі відчував, що елемент несподіванки втрачено і ворог знав, звідки прийдуть сили.

Тому, зрештою, територіальні лінії в червні 2023 року майже не змінилися.

Міллі та інші старші американські офіцери, які брали участь у плануванні наступу, переконували українців зосередити сили в одній ключовій точці в Запорізькій області, а український план передбачав наступ на трьох напрямках і стримування російських сил.

Українське командування планувало, що наступ мав іти на південь двома різними шляхами до Азовського моря, а також на сході України навколо обложеного міста Бахмут.

Деякі українські солдати вважали, що американські інструктори не розуміють масштабу конфлікту з більш потужним ворогом.

Солдат 47-ї бригади з позивним "Джокер" розповів, що американці не врахували наявність величезної кількості безпілотників, укріплень, мінних полів і тому подібного – й спершу навіть не хотіли інтегрувати використання дронів у готові програми підготовки.

Хоч американська програма мала свої переваги, зокрема, поглиблену підготовку в холодну погоду і вміння коригувати артилерійський вогонь, але багато чого було відкинуто, коли полетіли справжні кулі, сказав він.

"Нам довелося вдосконалювати тактику під час самого бою. Ми не могли використовувати її так, як нас вчили", – розповів "Джокер".

Ба більше, видання пише, що, коли президента України під час зустрічі з генсеком НАТО наприкінці вересня запитали, чому його військові продовжують перекидати стільки сил на схід, а не на південь, Володимир Зеленський відповів, що якщо росіяни втратять схід, вони програють війну.

Одне з джерел видання зазначило, що Зеленський визнав, що серед деяких його командирів існують різні погляди. Але більшість високопоставлених українських військових продовжували вважати, що перекидання більшої кількості військ на одну ділянку фронту не призведе до прориву.

Водночас нові спроби росіян захопити Авдіївку підтвердили застереження українського командування.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю популярному інформагенству Associated Press, в якому, зокрема, прокоментував контрнаступ ЗСУ, допомогу союзників та ситуацію на фронті.